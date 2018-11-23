وزير الأوقاف: من يؤذي الناس ليس بمسلم حقيقي.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه إذا لم يستطع الإنسان أن ينفع، فعلى أقل تقدير لا يفسد ولا يضر، فعندما عرف النبي -صلى الله عليه وسلم - المسلم قال: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».



وأضاف «مختار» خلال خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «عالمية الرسالة المحمدية.. كما يجب أن نفهمها»، أنه إذا أصاب الناس بالأذى الحاصل من لسانه أو الحاصل من يده ، فليس بمسلم حقيقي، فالمسلم لا يكون سبابًا ولا لعانًا ولا فاحشًا ولا متفحشًا ولا مفسدًا، إنما هو سهل هين لين يألف ويؤلف ويحمل الخير للناس جميعًا.



وتابع: المؤمن الحقيقي هو خير الناس للناس ونفعًا لأخيه الإنسان أينما كان، ولا يقتل ولا يسفك الدماء ولا يتطاول ولا يخرب ولا يفسد ، لأن الله تعالى لا يحب الفساد ولا المفسدين، فإن لم يستطع فعليه أن يكون سلمًا للناس.



حضر الصلاة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء محمود شعراوي ووزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، بمسجد الروضة قرية بئر العبد بمحافظة شمال سيناء،وذلك تزامًنا مع مرور الذكرى السنوية على الحادث الإرهابي الذي شهدته المدينة.



