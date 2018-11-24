جامعة عين شمس تستضيف معرض الدراسة فى اليابان .. الأربعاء

تستضيف جامعة عين شمس معرض (الدراسة فى اليابان)، والذى تنظمه جامعة كيوشو اليابانية بالتعاون مع سفارة اليابان بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة العديد من الجامعات اليابانية العريقة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 / 11 / 2018 بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، فى إطار دعم التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية والجامعات اليابانية.



وأكد الدكتور عبد الناصر بدوى سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا المعرض يستهدف تقديم البرامج والمنح الدراسية المختلفة للطلاب المصريين، وسوف يشمل المعرض تقديم محاضرات عن الجامعات اليابانية المشاركة للتعريف بالبرامج والمنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين وكيفية التقديم لها.



وأوضح سنجاب، في بيان للجامعة، أن المعرض سيتضمن وجود أماكن عرض ( booth) لكل جامعة مشاركة بحيث تقوم بتوزيع مطبوعات عن الجامعة والبرامج الدراسية والمنح المقدمة ، والاجابة عن أسئلة الطلاب المصريين بخصوص الدراسة فى اليابان .