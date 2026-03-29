سماع دوي انفجار في سماء العاصمة الأردنية| آخر المستجدات

قالت ربا آغا، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من عمّان، إن الهجمات والاعتداءات الإيرانية على الأراضي الأردنية لا تزال مستمرة، مشيرة إلى توثيق أحد سكان منطقة العقبة أضراراً لحقت بمركبته نتيجة سقوط جسم من صاروخ أو طائرة مسيّرة أثناء اعتراضها من قبل الدفاعات الأردنية.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ صفارات الإنذار دوت اليوم في العاصمة عمّان، بالتزامن مع سماع دوي انفجار في سماء المدينة.

وأوضحت آغا أن محافظة إربد شمال المملكة تشهد تفعيل صفارات الإنذار بوتيرة أكبر مقارنة بالعاصمة، نظراً لقربها من الحدود مع فلسطين المحتلة ومسارات الصواريخ والمسيرات التي تستهدف الأردن، حيث يتم اعتراض هذه التهديدات عبر الدفاعات الجوية القادمة من الشمال باتجاه الوسط.

وأشارت إلى أن المعطيات الرسمية تفيد بتعرض الأردن منذ بدء الحرب الإيرانية إلى 262 صاروخاً وطائرة مسيّرة، في تصعيد وصفته بالكبير والخطير، يستهدف الأراضي والمنشآت الحيوية.

وفي سياق متصل، نقلت آغا تصريحات وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، الذي أكد أن قرار تفعيل التعليم أو العمل عن بُعد لم يُتخذ حتى الآن، بانتظار تقييم دقيق للظروف بما يحقق المصلحة العامة.

وشدد على أهمية المسؤولية الإعلامية وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية، مؤكداً أن مخزون المملكة من المواد والسلع مستقر، مع استمرار تدفق الإمدادات عبر المنافذ البرية.