نقابة الموسيقيين عن قرار الغلق المبكر: القطاع الترفيهي يصاب بالشلل لأن العمل يبدأ ليلا
وعود لاعبات طائرة الأهلي بعد إسقاط الزمالك والتتويج بلقب دوري السوبر
ابني بيموت قدام عيني .. والدة الطفل يوسف تستغيث: علاجه موجود ومحتاجين ننقذه قبل فوات الأوان
حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس
الديهي: استمرار حرب إيران لفترات أطول قد يؤدي لأزمات متفاقمة تشمل نقص الغذاء والطاقة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
فرج عامر يكشف تطورات انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
أستاذ علوم سياسية: إيران تمتلك مقومات صمود قوية أمام أمريكا وإسرائيل
التضامن: تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة بإجراءات ميسرة حتى نهاية 2026
علي الدين هلال: مصر تؤكد ضرورة إنهاء حرب إيران وخفض حدة القتال والعودة للمفاوضات
«الجنريتور» لا يحمي من العقوبة.. رأي قانوني يحسم جدل فتح المحال بعد التاسعة مساء
هل يجوز إخراج الزكاة على مبلغ مالي؟.. أمين الفتوى يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

برلمان

حزب السادات: المبالغة في التفاؤل أو التهويل يربك الرأي العام.. ويجب الطرح الواقعي في تناول التحديات

عبد الرحمن سرحان

أعرب المكتب الإعلامي لحزب السادات الديمقراطي، برئاسة الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن انزعاجه من حالة الاستقطاب الإعلامي التي تشهدها الساحة خلال الفترة الأخيرة، ما بين خطاب يغلب عليه التفاؤل المفرط الذي يتجاوز الواقع، وآخر يتسم بالسوداوية والتهويل، محذرًا من أن كلا النهجين يحملان أضرارًا بالغة على وعي المواطن واستقرار المجتمع.

وأكد الحزب في بيان له أن تضخيم الإيجابيات بشكل غير دقيق قد يؤدي إلى خلق توقعات غير واقعية لدى المواطنين، سرعان ما تنعكس سلبًا على الثقة العامة حال عدم تحققها، في حين أن التهويل والمبالغة في عرض التحديات يساهمان في نشر الإحباط وإضعاف الروح المعنوية، وهو ما لا يقل خطورة في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من ظروف دقيقة.

وشدد البيان على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابًا إعلاميًا متزنًا ومسؤولًا، يستند إلى الحقائق والأرقام دون تجميل مفرط أو تهويل مخل، ويضع المواطن أمام صورة واضحة تمكنه من الفهم الحقيقي لطبيعة التحديات، بعيدًا عن أي محاولات للتضليل أو التأثير غير الموضوعي على الرأي العام.

وأشار حزب السادات إلى أن ما عرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمره الصحفي اليوم، يمثل نموذجًا للطرح الواقعي الذي يجب البناء عليه، حيث قدم صورة متكاملة تتضمن التحديات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الارتفاع الكبير في فاتورة الطاقة عالميًا، إلى جانب عرض الإجراءات التي تتخذها الدولة للتعامل مع هذه الأزمة دون الإضرار بمعدلات الإنتاج أو تحميل المواطن أعباء غير مدروسة.

وأوضح الحزب أن المصارحة التي انتهجتها الحكومة في عرض الأرقام، ومنها تضاعف فاتورة الطاقة خلال الأشهر الأخيرة، تعكس أهمية الشفافية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن التعامل مع الواقع كما هو يمثل الخطوة الأولى نحو تجاوزه، بعيدًا عن أي محاولات للتجميل أو التهوين.

وأكد البيان أن تبني الدولة لسياسات الترشيد، مثل تقليل استهلاك الطاقة وتطبيق العمل عن بُعد، يأتي في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى الحد من تداعيات الأزمة العالمية، مشددًا على أن نجاح هذه السياسات يتطلب وعيًا مجتمعيًا يتسم بالمسؤولية ويبتعد عن الانسياق وراء الخطابات المتطرفة في طرحها.

ودعا حزب السادات مختلف وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية، والالتزام بدورها الوطني في نقل الحقائق كما هي، بما يعزز من قدرة المجتمع على التماسك والتعامل الإيجابي مع التحديات، مؤكدًا أن الكلمة المسؤولة أصبحت أحد أهم أدوات حماية الأمن القومي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

كما شدد الحزب على أن التوازن في الطرح الإعلامي لا يعني التقليل من حجم التحديات، ولا تجاهل الجهود المبذولة، بل يهدف إلى بناء وعي حقيقي قائم على الفهم، وهو ما يمثل الركيزة الأساسية لعبور الأزمات بأقل الخسائر الممكنة، والحفاظ على استقرار الدولة المصرية في مواجهة الضغوط الخارجية.

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

إنقاص الوزن

نوع نشويات بيقلل الوزن والسكر .. اكتشفه

الانفلونزا

بعد تحذيرات الأرصاد.. 10 نصائح للوقاية من نزلات البرد

الكرنب

مش بس طعم حلو.. فوائد غير متوقعة للكرنب

بالصور

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد