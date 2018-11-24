شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر

إذا كان المتحف المصري في التحرير بالقاهرة قبلة عشاق ومحبي الآثار، فإن متحف الأقصر قبلتهم في الأقصر،حيث يقع المتحف على كورنيش النيل في وسط الأقصر،ويعد أحد أهم المتاحف الإقليمية في مصر،وقد قامت كاميرا موقع صدي البلد بزيارة المتحف ،ننشر 40 صورة لأبرز وأهم القطع فيه.





المتحف افتتحI للمرة الأولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات وفاليرى جاسيكار رئيس فرنسا حينها وذلك في 1975 م.





وطبقا لما رصدناه في جولتنا، فإن المتحف يحتوي على كنوز كثيرة منها مومياء الملك أحمس الأول ومومياء ملكية يرجح أنها للملك رمسيس الأول مؤسسة الأسرة 19،ومجموعة تماثيل من عصر الدولة الحديثة.



