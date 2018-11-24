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ثقافة

شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:54 ص
صدى البلد
الأقصر / علاء المنياوي
إذا كان المتحف المصري في التحرير بالقاهرة قبلة عشاق ومحبي الآثار، فإن متحف الأقصر قبلتهم في الأقصر،حيث يقع المتحف على كورنيش النيل في وسط الأقصر،ويعد أحد أهم المتاحف الإقليمية في مصر،وقد قامت كاميرا موقع صدي البلد بزيارة المتحف ،ننشر 40 صورة لأبرز وأهم القطع فيه.

المتحف افتتحI للمرة الأولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات وفاليرى جاسيكار رئيس فرنسا حينها وذلك في 1975 م.

وطبقا لما رصدناه في جولتنا، فإن المتحف يحتوي على كنوز كثيرة منها مومياء الملك أحمس الأول ومومياء ملكية يرجح أنها للملك رمسيس الأول مؤسسة الأسرة 19،ومجموعة تماثيل من عصر الدولة الحديثة.

ومن أندر الكنوز في المتحف تمثال اخناتون الذي دعا للتوحيد، ورأس الإله محت على هيئة بقرة اله الظلام في العالم الآخر، وتمثال حتحور اله السعادة والحب، وتمثال آمون، والفرعون امنحتب الثالث وقاعة لآثار البر الغربي.
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
شاهد..40 صورة تكشف الكنوز الأثرية في متحف الأقصر
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