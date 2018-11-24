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أخبار العالم

مقتل سيدة في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رحيم يسري
ذكرت الشرطة الأمريكية أن رجلا أطلق النار على امرأة في أحد المتاجر بولاية فلوريدا، ما أدى لمصرعها في الحال، بحسب وكالة "اسوشيتد برس".

وقالت الوكالة إن المرأة كانت داخل المتجر عندما قام مسلح بإطلاق النار، عليها اليوم ، وصرخت طالبة مساعدة الشرطة، مشيرة إلى أن موظفي المتجر حاولوا انقاذ المرأة إلا أنها توفيت.

وأضافت أن مطلق النار فر هاربا وأن الشرطة لازالت تبحث عنه، ولم تكشف الشرطة عن هوية المرأة أو منفذ الهجوم.
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