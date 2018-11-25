أهالى رشيد يشتكون من انتشار القمامة وبرك الصرف الصحى بقلعة قايتباى

وأضاف الأهالى فى رسالتهم: القمامة وبرك الصرف الصحى تحاصر قلعة قايتباى فى برج رشيد، وننادى بوضع رشيد على خريطة السياحة فى مصر.





اشتكى أهالى منطقة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، من انتشار القمامة وبرك الصرف الصحى.وطالب القراء، مسئولي الحى بسرعة التعامل مع المشكلة وإصلاح الوضع لإعادة الحى لمظهره الحضارى.ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.