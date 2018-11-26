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عاصفة ثلجية بالولايات المتحدة تتسبب في إلغاء 1240 رحلة جوية.. فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية "يورونيوز"،اليوم الاثنين، لقطات من هبوب عاصفة ثلجية والتى تتسبب في إلغاء 1240 رحلة جوية في الولايات المتحدة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الكثير من المسافرين لقضاء العطلات في الولايات المتحدة تقطعت بهم السبل في المطارات في اليوم الأخير من عطلة عيد الشكر بعد إلغاء ما يربو على 1240 رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية اجتاحت الغرب الأوسط.

وقال بوب أورافيك أحد خبراء الطقس في هيئة الطقس الوطنية إنه تم إصدار تحذيرات بهبوب عاصفة ثلجية في المناطق من شمال شرق كنساس إلى شيكاغو حيث يتساقط الثلج بالفعل في بعض المناطق بما في ذلك كنساس وسط ميزوري وجنوب شرق نبراسكا وجنوب أيوا.

وكانت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة تتراوح ما بين 48 إلى 56 كيلومترا في الساعة. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى ما بين 15 إلى 30 سنتيمترا في هذه المناطق.
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