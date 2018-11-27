برلماني سعودي: السيسي وبن سلمان ناقشا تطورات الأوضاع بالمنطقة

قال الدكتور محمد آل زلفى، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، إن العلاقات المصرية السعودية راسخة لا جدال فيها.



جاء ذلك تعقيبًا على مغادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القاهرة متجها إلى تونس بعد زيارة استغرقت يومين التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث ناقش الجانبان ملفات عدة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.



وأضاف آل زلفى، خلال مداخلته مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر الفقرة الإخبارية المذاعة على شاشة "الغد"، أنه تم الاتفاق على الكثير من القضايا المتعلقة بين العلاقة الثنائية التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي ناقش مع الأمير محمد بن سلمان التطورات في المنطقة كما ناقشا مستجدات الأمن القومي العربي.



وأشار عضو مجلس الشورى السعودي السابق، إلى أن زيارة سلمان لمصر جاءت استكملًا للمشوار العربي وذلك تأكيدًا على أن الدولتين المصرية ونظيرتها السعودية هما أكثر كيانين سياسيين يعملون على استقرار المنطقة وحمايتها من الإرهاب.