الخشت: تدشين سباق الدراجات في مدينة الطالبات بجامعة القاهرة

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه يسعى إلى إدخال تقليد جديد إلى المدن الجامعية، من خلال سباق الدراجات.



وأضاف في تصريحات لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن كل إنسان لديه قدرات ولابد من استغلالها في كل الاتجاهات، موضحا أنه يسعى إلى تغيير الصورة الذهنية لدى الطلاب عن التعليم الجامعي.



وأوضح أنه سيتم تنظيم مارثون الدرجات بصفة مستمرة داخل الجامعة، موضحا أن المدينة الجامعية داخل جامعة القاهرة هي الأكبر على مستوى الجمهورية.



ونوه رئيس جامعة القاهرة، بأن هناك اتجاها من أجل تأهيل الطلاب لسوق العمل فور انتهاء المرحلة التعليمية مباشرة، مؤكدا أنه يتم اتباع أساليب حديثة في التعامل مع الطلاب.

