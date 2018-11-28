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أخبار العالم

مقتل 27 مسلحًا خلال عمليات نفذتها القوات الأفغانية والأمريكية

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
قُتل ما لا يقل عن 27 مسلحًا خلال العمليات المنفصلة التي نفذتها القوات الأفغانية والأمريكية في إقليمي نانجارهار وكابيسا شمال شرق البلاد.

وقال فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغاني في بيان - وفق ما نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية - إن القوات الأفغانية والقوات الأمريكية أجرت عملية خاصة في منطقة آتشين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 مسلحا من داعش.

وأضاف البيان أن الوحدة 20 التابعة للقوات الأفغانية في مطار نانجارهار أجرت عملية خاصة في منطقة شيرزاد ، أسفرت عن مقتل 8 من مقاتلي طالبان على الأقل.

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