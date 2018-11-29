نابولي يقتنص صدارة المجموعة بثلاثية في النجم الأحمر

حقق نابولي، فوزًا سهلًا على ضيفه النجم الأحمر بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان باولو مساء أمس، الأربعاء، بمنافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





سجل مارك هامسيك هدف نابولي الأول في الدقيقة 11، وأضاف درايس ميرتينز هدفين في الدقائق 33 و52، بينما سجل ألفاردو بن نابوهان هدف النجم الأحمر في الدقيقة 57.



