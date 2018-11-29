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رياضة

نابولي يقتنص صدارة المجموعة بثلاثية في النجم الأحمر

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:57 ص
صدى البلد
محمد سمير
حقق نابولي، فوزًا سهلًا على ضيفه النجم الأحمر بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان باولو مساء أمس، الأربعاء، بمنافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

سجل مارك هامسيك هدف نابولي الأول في الدقيقة 11، وأضاف درايس ميرتينز هدفين في الدقائق 33 و52، بينما سجل ألفاردو بن نابوهان هدف النجم الأحمر في الدقيقة 57.

وارتفع رصيد نابولي إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان الحاصل على 8 نقاط، فيما يأتي ليفربول ثالثًا بـ 6 نقاط، والنجم الأحمر بالمركز الأخير برصيد 4 نقاط، ويتأجل حسم المتأهلين للجولة الأخيرة.
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