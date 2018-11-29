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رياضة

رسالة مؤثرة من نجم الإسماعيلي عقب فوز الفريق على ماسيجير نيجوزي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:16 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب عمر الونش، نجم فريق الاسماعيلي، عن سعادته بفوز الفريق امس في أولى مباريات الفريق بافريقيا، مشددًا على أن جميع لاعبي الفريق على قدر كبير من السؤولية، مطالبا جماهير الفريق بمساندته.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماع "تويتر": "جيل صغير بيحمل اسم النادي الاسماعيلي و الجميع كان علي قدر المسؤولية في أول مشوار في بطولة افريقيا أتمني التكاتف من الجميع وعدم الإلتفات لمن يحاولو هدم استقرار الفريق والنادي".

وستعود اليوم بعثة فريق الكرة الاول بنادي الاسماعيلي من بوروندي وذلك بعدما فاز أمس الأربعاء على منافسه فريق ماسيجير نيجوزي بالمباراة التي اقيمت بذهاب دور الـ64 من النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا.
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