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أخبار العالم

إقالة مراسل لـCNN بسبب إسرائيل.. فيديو وصور

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:20 ص
مراسل قناة CNN الأمريكية
مراسل قناة CNN الأمريكية مارك لومانت هيل
سمر صالح
أفادت مصادر عبرية بأنه تم إقالة مراسل شبكة CNN الأمريكية بعد دعوته لمقاطعة إسرائيل.

وأضافت المصادر أنه تم طرد مارك هيل من وظيفته بعد أن دعا العالم لمقاطعة إسرائيل.

وأقيل مراسل قناة CNN الأمريكية مارك لومانت هيل بعد أن ألقى كلمة في الأمم المتحدة دعا فيها دول العالم لمقاطعة إسرائيل، وصرخ المراسل: "فلسطين حرة من النهر إلى البحر".



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