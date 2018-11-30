إقالة مراسل لـCNN بسبب إسرائيل.. فيديو وصور

أفادت مصادر عبرية بأنه تم إقالة مراسل شبكة CNN الأمريكية بعد دعوته لمقاطعة إسرائيل.



وأضافت المصادر أنه تم طرد مارك هيل من وظيفته بعد أن دعا العالم لمقاطعة إسرائيل.



وأقيل مراسل قناة CNN الأمريكية مارك لومانت هيل بعد أن ألقى كلمة في الأمم المتحدة دعا فيها دول العالم لمقاطعة إسرائيل، وصرخ المراسل: "فلسطين حرة من النهر إلى البحر".







