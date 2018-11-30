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عالم أزهرى يحذر من سوء استخدام السوشيال ميديا.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الكلمة الطيبة تصلح ما أفسده الآخرون، لافتًا إلى أن صاحب الكلمة الطيبة لن يتساوى مع صاحب الكلمة الخبيثة.

وأضاف رضا خلال حديثه ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن أمانة الكلمة تكمن فى صون الوعد وعدم الكذب أو الفجور فى خصومه، مشيرًا إلى أنه يجب على عدم نشر الكلمة الخبيثة.

وحذر الشباب من الانجراف وراء السوشيال ميديا وأضرارها لأن اطلاق الشائعات يعتبر من الكلمات الخبيثة، مشيرا إلى أنه أصبح هناك ثأر بين عائلات القرى فى الأرياف والصعيد بسبب السوشيال ميديا وقذف المحصنات.

وأضاف أنه يجب أن نربى الشباب على مسئولية الكلمة والمسئولية الاخلاقية لأن الكلمة الواحدة من الممكن ان تدمر بيتًا.

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