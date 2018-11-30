وصفة طبيعية للعناية بالبشرة خلال فصل الشتاء.. فيديو

قدمت الإعلامية شيرى أنسي، بعض النصائح والوصفات الطبيعية للحفاظ على جمال البشرة ونضارتها خلال فصل الشتاء.



وقالت "أنسي"، خلال حلقتها ببرنامج "خلطة شيري" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إن الجلد مرآة لما يحدث داخليًا، مشيرة إلى أن صحة الجسم تظهر نضارة وإشراقة البشرة، لافتة إلى أنه يجب شرب كميات كبيرة من المياه للحفاظ على حيوية ورونق البشرة.



وأكدت أنه يجب وضع كريم الليل يوميًا للحفاظ على رطوبة البشرة ونضارتها، بالإضافة إلى تناول الأكل الصحى المحتوى على فيتامينات مضادة للاكسدة .

