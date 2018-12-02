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حوادث

اليوم.. سماع شهادة الرئيس الأسبق مبارك فى قضية اقتحام السجون

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:00 ص
الرئيس الأسبق محمد
الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك
أحمد مهدي - رامى المهدى
تستمع اليوم الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي،الأحد، فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، سماع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
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