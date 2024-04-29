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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عبد الرحيم كمال يرد على منع عرض مسلسل الحشاشين في إيران

الحشاشين
الحشاشين

رد المؤلف عبد الرحيم كمال، على منع عرض مسلسل الحشاشين في إيران .

ونشر عبد الرحيم كمال رسالة وصلته من سيدة إيرانية عبر صفحته بموقع فيسبوك: "جاءتني هذه الرسالة المهذبة المحترمة من سيدة إيرانية تنقل رأيها في مسلسل الحشاشين، فأحببت أن أشاركها معكم بمناسبة حظر إيران للمسلسل..

عزيزي السيد كمال، أتمنى أن تصلك هذه الرسالة وأنت في حالة جيدة، أكتب إليكم بخصوص مسلسل الحشاشين الذي يحظى بشعبية كبيرة، والذي أسر الجماهير في موطني إيران.

وأضافت: كمشاهد، لقد تأثرت بشدة بالجودة الاستثنائية لعملك الذي صاغ ببراعة تبادل الأفكار والمعتقدات ووجهات النظر الإسلامية المختلفة - سواء من الماضي أو الحاضر، إن تصويرك الدقيق للديناميكيات الاجتماعية والأيديولوجية المعقدة قد لقي صدى قويًا لدى الجماهير هنا في إيران، الذين انبهروا بعمق وثراء القصة.

وتابعت السيدة الإيرانية: مع ذلك، أردت أن ألفت انتباهكم إلى مشكلة تسببت في بعض الإزعاج للجمهور، لسوء الحظ، لم تكن هناك نسخة رسمية مترجمة من المسلسل تم إصدارها باللغات الرئيسية، ما يعني أنه كان على المشاهدين الإيرانيين الانتظار حتى يتم توفير ترجمة غير رسمية باللغتين الإنجليزية والعربية قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الترجمة الفارسية، وكانت هذه عملية مرهقة للغاية للجمهور.

واختتمت :" بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى خيارات الترجمة يعني أيضًا أن المشاهدين الصم وضعاف السمع لم يتمكنوا من الاستمتاع بالمسلسل مع أي شخص آخر، وسيكون الوضع المثالي هو أن يصدر فريق الإنتاج نسخًا رسمية مترجمة باللغات الرئيسية التي من المرجح أن تحظى بجمهور كبير، مثل الإنجليزية والعربية والفارسية، وعلى أقل تقدير، سيكون توفير نسخة رسمية للحوار مكتوب باللغة العربية الأصلية مفيدًا للغاية، إذ سيسمح ذلك للمشاهدين بترجمتها وترجمتها إلى لغاتهم الخاصة.

عبد الرحيم كمال مسلسل الحشاشين

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