محافظ الغربية يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات وإزالة المعوقات

استعرض محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اليوم /الإثنين/، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة، ونسب التنفيذ في كل مركز من المراكز، بالإضافة إلى بحث الحلول والمقترحات وإزالة المعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الغربية، بحضور المستشار القانوني للمحافظة عمرو حتاتة، ومسؤولي الشئون المالية والإدارية ومديرية الإسكان، ورئيس مركز ومدينة طنطا؛ لمناقشة نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظة، ومستجدات الأعمال بها.



وأكد المحافظ أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لزيادة معدلات الإنجاز ونهو الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المقررة، مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ ونهو أعمال تنفيذ المشروعات، والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.



وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بمراكز ومدن المحافظة في القطاعات المختلفة حتى الانتهاء من الأعمال من خلال جولاته الميدانية، فضلاً عن عقد الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي كل قطاع على حدة؛ للاطمئنان على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والقرى بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة، وإزالة المعوقات في حالة حدوثها.



ولفت المحافظ إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين، مشدداً على ضرورة النزول الميداني ومتابعة تنفيذ المشروعات ورصد الملاحظات أولاً بأول، والعمل على تذليل أية عقبات قد تحدث بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، خاصة أن الدولة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية وفقاً للإمكانات المتاحة.