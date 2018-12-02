احتفالية لاستقبال الأنبا هرمينا أسقفا لكنائس شرق الإسكندرية

احتفلت كنائس شرق الإسكندرية، السبت، بإقامة الصلوات لاستقبال الانبا هرمينا أسقفا عاما لكنائس شرق الإسكندرية، بمقر اقامته بكنيسة الشهيد مارمينا بفلمنج بشرق الإسكندرية بحضور الانبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة والانبا بافلي أسقف قطاع المنتزة ومسئول قطاع الشباب بالإسكندرية والانبا ايلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد من رؤساء الكنائس الاخري وقيادات المحافظة وعدد غفير من مجمع كهنة الإسكندرية.



تخرج الأنبا هرمينا الأسقف العام لشرق الإسكندرية من كلية الطب، وترهب باسم الراهب هرمينا البراموسي عام 2002 في دير السيدة العذراء البراموس في وادي النطرون، وسيم أسقفا في 24 مايو 2015 وتمت صلاة عشية الرسامات بيد قداسة البابا تواضروس الثاني يوم السبت 23 مايو 2015 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وخدم منذ رسامته أسقفا لكنائس عين شمس والمطرية وبعد ذلك اضيف إليه منطقة عزبة النخل بعد انتقال الانبا بافلي للخدمة بالإسكندرية وبهذا يكون الأسقف الثالث للاسكندرية بعد نيافة الانبا بافلي أسقف قطاع المنتزة والانبا ايلاريون أسقف كنائس غرب الإسكندرية، ومن المقرر أن يشرف علي 22 كنيسة الإسكندرية.