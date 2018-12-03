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محافظات

ثقافة المنوفية تستعرض تاريخ مدينة بركة السبع

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:07 ص
ثقافة المنوفية تستعرض
ثقافة المنوفية تستعرض تاريخ مدينة بركة السبع بالمحاف
محمد امين
نظم قصر ثقافة المنوفية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، محاضرة بعنوان قرى لها تاريخ.. مدينة بركة السبع"، حاضر فيها محمد خفاجي، أحد أدباء المحافظة.

وبحسب بيان، تناول خفاجي تاريخ مدينة بركة السبع المدينة، مشيرا إلى أن قرى المدينة تتميز بصناعة النسيج وخصوبة الأرض.

وأوضح "خفاجي" أن زائري مدينة بركة السبع يعتقد أنها من أقدم المدن المصرية على الإطلاق؛ بسبب هيئة الشوارع الهادئة ومراعاة الاتساع في التصميم وطبيعة المباني وخاصة الحكومية بالرغم من أن المدينة لم يمر على إنشائها سوى 50 عاما فقط بعد أن كانت قرية صغيرة تم تحويلها إلى مدينة ثم مركز عام 1961.
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