الصيادلة: العمومية توافق على استخراج حسن سير وسلوك من النقابة.. ووضع شهادة تأدية الخدمة العسكرية ضمن أوراق الترشح.. وعضوان قضائيان بلجنة القبول

الصيادلة: من يرغب في تغيير مكان استخراج شهادة حسن السير صاحب مصلحة

منى المهدي: عمومية الصيادلة توافق على قرار تأدية الخدمة العسكرية

أمين صندوق الصيادلة: استخراج شهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة



بعد المشادة الكلامية في الجمعية العمومية حول الشروط وأوراق تقديم الانتخابات بالنقابة في الفترة القادمة، وافقت الجمعية العمومية علي استخراج شهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة للصيادلة، بالإضافة الى موقف الخدمة العسكرية للأعضاء الذكور.



في البداية قال أحمد أبو دومة، رئيس لجنة الاعلام بنقابة الصيادلة، إن ما يستجد من أعمال في القرارات المتخذة جاء قبيل اقتراحات وردت من قبل الاعضاء، قبل بدء الجمعية العمومية الأخيرة، مضيفا أنها تفيد بوضع شهادة تأدية الخدمة العسكرية او الاعفاء للذكور من ضمن أوراق الانتخابات في الفترة القادمة وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية.



وأكد أبو دومة، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن شهادة حسن السير والسلوك موجودة بالفعل ضمن الشروط وهي التي تبين حسن السمعة للأعضاء ومدى التزامهم المهني والأخلاقي، مشيرا الى أن الجهة المعنية بصدورها هي النقابة العامة، ويوميا يتم استخراجها للصيادلة الأعضاء ومستلزمات السفر والتعيين من النقابة العامة بدار الحكمة.



وأضاف رئيس لجنة الإعلام، أن الجمعية العمومية وافقت على أن جهة الإصدار تكون النقابة العامة للصيادلة، ومن يرغب في تغيير جهة إصدار هو من له مصلحة في ذلك، ومن يقوم بمجلس التأديب هو النقابة العامة.



وأوضح، أبو دومة، أن لجنة الانتخابات المكونة من عضوين قضائيين وعدد من كبار رموز الصيادلة، هي المسؤولة عن أوراق التقديم ومدى صحتها.



قالت منى المهدي عضو مجلس الصيادلة، ورئيس لجنة التعليم المستمر، إن الجمعية العمومية الأخيرة قررت بالموافقة، على استخراج شهادة حسن السير والسلوك، من النقابة العامة بالمقر الرئيسي بدار الحكمة.



وأكدت المهدي، في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه تم إضافة شهادة تأدية الخدمة العسكرية ضمن أوراق الترشح في انتخابات الدورة النقابة القادمة وتمت موافقة الجمعية العمومية عليها.



وأوضحت عضو المجلس، أن القرارين تم استحداثهما في الفترة الحالية، ولم يكن لهم وجود في السابق.



قال حسن إبراهيم، أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن الانتخابات الخاصة بالنقابة تأتي تحت طائلة القانون واللوائح الخاصة بالنقابة، وتحت إشراف المجتمع المدني، والإعلام والصحفيين، دليلا على الشفافية المطلقة.



وأكد أمين الصندوق، في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يوجد بنود متفق عليها من قبل الجمعية العمومية العادية المنعقدة في الفترة الاخيرة ، ان تكون من متطلبات الترشيح شهادة حسن سير وسلوك تستخرج من النقابة العامة، لأنها من يستطيع عمل مجلس تأديب للأعضاء بالإضافة الي موقف الخدمة العسكرية للذكور شرف الوطن.



وأوضح إبراهيم، أن الخطوات وإجراءات الترشح ستعلن للجميع ولكن في معظم الأحيان توجد تخوفات أثناء فترة ما قبل الانتخابات، مضيفا أن الجميع يرغب في استعطاف الأعضاء لكسب أصوات انتخابية.



