العاملين بالمترو: خروج الملايين في 30 يونيو كان دفاعا عن الهوية الوطنية

أكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، أن خروج الملايين في 30 يونيو كان دفاعًا عن الهوية الوطنية ورفضًا لحكم الفصيل الواحد.

وأضاف فكري، أن ثورة 30 يونيو ستظل خالدة في وجدان المصريين، باعتبارها لحظة فارقة أنقذت الدولة من السقوط فى قبضة جماعة الإخوان، التى سعت إلى تدمير مؤسسات الدولة ونشر الفوضى والتطرف.

وقال فكري، إن التاريخ لن يغفر للإخوان ما ارتكبوه من فوضى وتخريب، مؤكدًا أن هذه الجماعة لا تؤمن بفكرة الوطن ولا الدولة، بل تسعى فقط للتمكين والسيطرة وتنفيذ أجندات مشبوهة خارجة عن الإرادة الوطنية.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الانفاق، أن الرئيس السيسي نجح خلال السنوات الماضية فى إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق مئات المشروعات القومية الكبرى فى مختلف القطاعات، من البنية التحتية، إلى الصحة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، والعاصمة الإدارية، وغيرها من المشروعات التى تعكس رؤية وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد أن ما تحقق منذ 30 يونيو وحتى اليوم، يمثل إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يرجع إلى وعى الشعب، وصلابة مؤسساته، ورؤية القيادة السياسية التى أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية.

وشدد فكري، على أن ثورة 30 يونيو ليست مجرد ذكرى، بل هى تجديد للعهد والوعد بمواصلة البناء والتصدى لأي محاولات لإعادة الفوضى، داعيًا المصريين إلى مواصلة الاصطفاف خلف الدولة لحماية مكتسبات الوطن ودعم استقراره فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجي

ونوه إلى أن الشعب المصري، بقيادته الحكيمة، قرر قطع الطريق على هذا المشروع الظلامي، وبدأ فى تأسيس مرحلة جديدة بقيادة الرئيس السيسي، الذى لبى نداء الوطن، ووضع أسس دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون.