مجدي يعقوب.. تاريخ حافل من الأمجاد والإبداعات والعطاء اللامحدود.. حصل على العديد من الألقاب والأوسمة العالمية.. تسمية ميدان في أسوان باسمه وتمثال لتخليد تاريخه.. صور

تاريخ حافل من الأمجاد والإبداعات والعطاء اللامحدود لجراح القلب العالمى

قصة نجاح خلدها ويخلدها التاريخ لملك القلوب السير مجدى يعقوب

استطاع عبر حياته أن يحصل على العديد من الأوسمة والألقاب

لمسة وفاء من أهالى أسوان لأيقونة الحب والعطاء فى عيد ميلاده

محافظ أسوان يطلق أسمه على أحد الميادين وتصميم تمثال لتخليد ذكراه

مركز طبى عالمى بأسوان لتقديم خدمات إنسانية جليلة بالمجان للبسطاء











ومن هذا المنطلق نجد أن مركز الدكتور مجدى يعقوب يعتبر نموذجًا للسياحة العلاجية لتكون بحق قبلة لهذه النوعية من السياحات وتمثل أحد مظاهر القوة الناعمة للوطن وتساهم فى علاج المرضى مجانًا بدون مقابل بدون النظر لأى اعتبارات أخرى لتثبت مصر دائمًا بأنها غنية بعلمائها ومبدعيها والذين كان لهم أكبر الأثر فى أن تكون أم الدنيا والقلب النابض للحضارة الإنسانية.



كما أنه يعتبر صرحًا طبيًا يقدم رعايته العلاجية طبقًا لأفضل المستويات العلمية العالمية سواء للأطفال أو الأعمار السنية المختلفة من جميع ربوع مصر وخارجها.



ويعتبر المركز من أعظم الصروح الطبية لعلاج أمراض القلب وأيضًا باقة من النور والأمل وعلامة مضية للبسطاء في جنوب مصر، ويقوم بإجراء عمليات القلب سواء الجراحية أو القسطرة مجانًا للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية، بجانب الدول الإفريقية، فالمركز أسسه جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب الحاصل على ألقاب "سير" و"بروفسير"، وحاصل على قلادة النيل والملقب بـ(جراح القلوب) وأسطورة الطب في العالم.



وتجدر الإشارة إلى أن جراح القلب العالمي السير مجدى يعقوب قام بإجراء نحو 25 ألف عملية خلال مشواره الطبي الطويل منها 2500 عملية زراعة قلب خلال ربع قرن، كما بلغت أبحاثه العالمية أكثر من 400 بحث في جراحة القلب والصدر، نال بها العديد من الألقاب والأوسمة العالمية، وكان له الفضل في رفع اسم مصر عاليًا فى جميع المحافل الدولية.



ويهتم الدكتور مجدى يعقوب بخدمة المواطن البسيط ورعاية غير القادرين، وأن ذلك يظهر بوضوح في الدور الرائد الذى يقوم به مركز القلب المفتوح تحت إشرافه وفريق عمله من خلال تقديم العديد من الأساليب الجراحية الجديدة لعلاج أمراض القلب، وأنه يتم التعامل مع جميع الحالات بشفافية، وحسب الظروف الصحية لكل حالة، والتي يتم تحديدها من خلال فريق من الخبراء بالمركز، منهم خبراء عالميون تابعون لسلاسل الأمل العالمية، التي يرأسها الدكتور مجدي يعقوب، ويتم وضع الحالات في قوائم انتظار حسب خطورة واحتياج الحالة للجراحة، حيث تكون الأولوية للحالات الحرجة، مشيرا إلى أن خدمة المرضى شرف لا يضاهيه شرف.



وكان قد دعا الدكتور مجدى يعقوب خلال مؤتمر صحفى نظمته مؤسسة مجدى يعقوب فى مايو الماضى بالقاهرة جميع المصريين والأشقاء العرب إلى دعم مركزهم " المركز العالمى للقلب بأسوان " على ضفاف النيل بأسوان وبمساحة 32 فدانًا بتكلفة تقدر بنحو 350 مليون دولار.



وقال الجراح العالمى مجدى يعقوب إن المركز الجديد للمؤسسة المقرر افتتاحه بمدينة أسوان الجديدة يخدم كل المرضى حيث تبلغ مساحته 4 أضعاف المركز الحالي وهو مخصص لخدمة الإنسانية، وسيكون التدريب العلمى به على أعلى مستوى لمساندة كل المرضي من المصريين، وأن الخدمة الطبية المقدمة ستكون مجانًا لكافة المرضى.



ويعتبر المركز تابع لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب وهي مؤسسة غير ربحية تعتمد بشكل رئيسي على التبرعات الخيرية وتهدف في المقام الأول إلي تقديم الخدمة الطبية المتميزة في مجال القلب والأوعية الدموية بالمجان لجميع مرضي القلب من الأطفال والكبار، بجانب العمل على دعم الأبحاث العلمية المتخصصة في هذا المجال.



كما أن للمركز دورا حيويا في مجال التدريب من خلال مجموعة من الدورات العلمية والعملية المتخصصة لإعداد كوادر بشرية وجيل ثاني من الأطباء والممرضين والفنين الشباب المؤهلين علي أعلي مستوي للتعامل مع المرضي والمساهمة في التخفيف من آلامهم، كما أنه يعمل على توفير أحدث وأفضل الخدمات الطبية المجانية للمرضى وخاصة الفئات الأقل حظا والأكثر احتياجا مع إعطاء اهتمام خاص للمرضى من الأطفال، وإعداد صف ثان من أمهر شباب الأطباء والعلماء والباحثين وأطقم التمريض من المصريين وذلك وفقا لأفضل المستويات الطبية العالمية حيث يقوم مركز مجدى يعقوب سنويًا بإجراء 3 آلاف عملية قلب مفتوح و3 آلاف عملية لقسطرة القلب، فضلًا عن استقبال 3 آلاف حالة كشف جديدة.



وكان قد بدأ المركز نشاطه بأسوان منذ عام 2009 حيث شهد العديد من مراحل التوسع والتطوير خلال السنوات الماضية منها المرحلة الأولي والثانية والتي تضم مبني مكون من أربع أدوار يشمل 63 سريرًا منها 24 سرير رعاية أطفال وكبار و30 سرير رعاية فندقية للأطفال والكبار، بالإضافة إلي 9 أسرة لرعاية قسطرة القلب، علاوة علي غرفتين عمليات مجهزين بنظام الكبسولات الأمريكية، كما أنه جار العمل في المرحلة الثالثة التي ستشمل إنشاء مبنى من دورين يضم 9 عيادات خارجية و10 غرف فندقية للمرضى وقسم للأبحاث العلمية، بالإضافة إلى غرفة للاجتماعات.



ويتكون فريق عمل مركز القلب بأسوان من نحو 40 طبيبا بمختلف التخصصات (جراحة، قلب، تخدير، عناية مركزة، إلخ ، بجانب 110 تمريض، و20 فنيا، بجانب الوظائف الإدارية والخدمات المساعدة، فيما يضم المركز قسم الأشعة والذي يحتوي على أحدث أجهزة الرنين المغناطيسي والتصوير بالأشعة المقطعية بالكمبيوتر، علاوة على خدمات طبية مساعدة (صيدلية، بنك الدم، معمل ).



ويستقبل مركز القلب بأسوان آلاف الحالات سواء بإجراء الكشف والفحوصات أو العمليات الجراحية ونظرًا لوجوده في جنوب الصعيد حيث يستلزم الحجز بمركز مجدى يعقوب نسخة من تقرير الموجات الصوتية حديثة ( أيكو ) ، وتقرير القسطرة القلبية، أو ما يفيد الإصابة بأمراض القلب وصورة البطاقة الشخصية وصورة شهادة الميلاد للأطفال ، وأرقام التليفون " رقم أرضى و 2 رقم محمول " وينوه المركز إلى عدم تسليم أي أصول مستندات حيث أن المركز غير مسئول عن فقدانها ، كما يتم تسليم هذه المستندات بشكل شخصي أو قريب من الدرجة الأولى للحالة المرضية ، أو عبر البريد السريع على عنوان " مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب بجوار المستشفى الجامعي ص . ب 200 .



جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب ملك القلوب تاريخ حافل من الأمجاد والإبداعات العلمية والبحثية والطبية ليرسم أفضل قصة نجاح عرفها التاريخ حتى الآن بإصرار وعزيمة الأبطال، وليخلد ويحفر اسمه فى جبين الحياة المصرية بأحرف من نور لما يقدمه من خدمات إنسانية جليلة لشعب مصر ولأهل أسوان والعالم أجمع والتى تعتبر نبراسًا ونموذجًا للعطاء اللامحدود من أحد أبرز علماء جيله فى مجال الطب والذى وهب حياته ووقته وجهده وعلمه لصالح البشرية.يرصد "صدى البلد" قصة نجاح الطبيب الجليل إبن مصر البار الدكتور مجدى يعقوب الذى سخر علمه وفكره فى خدمة أبناء وطنه بدون مقابل وبالمجان، ليمثل نموذجًا فريدًا من نوعه لم يسبقه إليه أحد فى العالم.فقد ولد الدكتور مجدي يعقوب في السادس عشر من نوفمبر عام 1935 بمدينة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية وينتمي لأسرة مسيحية أرثوذوكسية تعود اصولها لصعيد مصر حيث درس الطب بجامعة القاهرة، وبدأ مزاولة مهنة الطب في عام 1957، وانتقل في عام 1963 إلى بريطانيا لإكمال دراسته، وبعد ذلك انتقل إلى الولايات المتحدة تحديدًا ولاية شيكاغو ليكمل دراسته العليا، ويجمع أكبر قدر ممكن من الأبحاث والدراسات حول أمراض القلب.استطاع أن يحقق ذلك ليحصل على قلادة النيل ووسام الاستحقاق البريطانى، على الرغم أنه لم يكن الدكتور مجدى يعقوب ضمن أوائل الجمهورية وقت تخرجه من الثانوية العامة، إلا أنه تميز بمجال جراحة القلب وأصبح من أشهر جراحي القلب في العالم حيث حصل على زمالة كلية الجراحين الملكية بلندن وحصل على ألقاب ودرجات شرفية من جامعة برونيل وجامعة كارديف وجامعة لوفبرا وجامعة ميدلسكس البريطانية، وكذلك من جامعة لوند بالسويد وله كراس شرفية في جامعة لاهور بباكستان وجامعة سيينا بإيطاليا.وفى سبيل اهتمامه بأنباء وطنه حرص أيقونة الحب والعطاء على إنشاء مركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بمدينة أسوان وافتتاحه في عام 2009 ليكون علامة مضيئة للبسطاء ونموذجًا للعطاء اللامحدود من ملك القلوب ليرسم الإبتسامة على وجوههم، ويكون هذا المركز نبراسًا يتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل.مرارًا وتكرارًا يؤكد جراح القلب العالمى حرصه لخدمة البسطاء، واهتمامه بذلك دفعه لإنشاء مركزه بمدينة أسوان حيث تعتبر حلقة وصل نحو أفريقيا.قوبل هذا العطاء والخير اللامحدود بلمسة وفاء وعرفانًا بالجميل من أبناء محافظة أسوان وعلى رأسهم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بحب كبير من خلال تسارع الجميع لتقديم التهنئة للدكتور مجدى يعقوب بمناسبة عيد ميلاده فى 16 نوفمبر الماضى، وقامت مبادرة شعبية بتنفيذ ذلك.كما أعلن محافظ أسوان عن إطلاق أسم الدكتور مجدى يعقوب على ميدان الزلابية المجاور للمركز بوسط المدينة، وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تصميم تمثال لجراح القلب العالمى على شكل قلب ووضعه بالميدان وذلك تخليدًا لذكراه وتاريخه المليء بالعطاء.وفى نفس السياق وجه اللواء أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة نصر النوبة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مجاورة للمبنى التابع لمؤسسة مجدى يعقوب بقرية بلانة.