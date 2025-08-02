جنوب سيناء خلال 24 ساعة.. آلاف الحضور في حفل جنيفر لوبيز بشرم الشيخ.. وتفاصيل مقترح منطقة حرة

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الأحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية أبرز هذه الاحداث حفل الفنانة العالمية جنيفر لوبيز بشرم الشيخ الذي حضره آلاف السياح من مختلف الجنسيات.

ودعا رجل الأعمال أمين علام امين امانة شئون المصريين بالخارج بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء لإنشاء منطقة حرة ومركز لوجستي بشرم الشيخ لدعم الصادرات الزراعية.

واليكم تفاصيل الاخبار

عبرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن سعادتها الكبيرة بزيارتها لمصر، بعدما أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة شرم الشيخ مساء الأربعاء، ضمن محطاتها في جولتها العالمية، التي تمتد حتى 3 أغسطس الجاري.

وشاركت لوبيز جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورًا من أجواء رحلتها في شرم الشيخ، وعلقت عليها قائلة: “شعرت باللطف في مصر”، وهو التصريح الذي أثار تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها حول العالم، خاصة في العالم العربي، حيث لاقت الصور والحفل رواجا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقدمت النجمة الأمريكية، عددًا من أشهر أغانيها خلال الحفل، وسط تفاعل كبير من الحضور، حيث تألقت بعدة إطلالات مبهرة، لفتت الأنظار أثناء وجودها في المدينة الساحلية. كما قدمت مجموعة من اللوحات الاستعراضية المبهجة التي تميزت بالحيوية والإبهار البصري.

وتُعد زيارة لوبيز لمصر واحدة من أبرز محطات جولتها العالمية، التي تشمل مجموعة واسعة من المدن والبلدان، من بينها أنطاليا وإسطنبول في تركيا، وفيجو ومدريد وبرشلونة في إسبانيا، وغاديز في نيجيريا، ونور سلطان في كازاخستان، وأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وغيرها.

اقترح رجل الأعمال ايمن علام أمين يارب العالمين أمانة شئون المصريين بالخارج بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء رؤية جديدة لدعم تصدير الحاصلات الزراعية الطبيعية التى تتميز بها مزارع جنوب سيناء وخاصة بطور سيناء وراس سدر وسانت كاترين لثمار الفاكهة " المانجو - العنب -البلح المجدول - الزيتون -التين -المشمش -اللوز" بالإضافة بالاعشاب الطبية والعطرية بسانت كاترين من أجل دعم التوسع الزراعي بجنوب سيناء في كافة المناطق الواقعة بين المدن والتي يمكن أن تسهم في تعمير حقيقي بسيناء يساند الحركة السياحية التي تشهد نهضة حقيقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يهتم بتحقيق الاكتفاء الذاتي.

جاء ذلك خلال استقبال النائب غريب حسان أمين عام حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء لرجل الأعمال بلجيكا ودول اوربا ايمن علام أمين أمانة شئون المصريين بالخارج بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء وذلك في مقر الرئيسي للحزب بالعاصمة طور سيناء.

وفي حضور المستشار محمود سرور أمين التنظيم والشيخ إسماعيل الراوي مساعد امين الحزب والاعلامي أيمن أبوزيد أمين مساعد امين التنظيم و أمين الإعلام والسيدة جميلة سليمان أمينة المرأة.

وناقش أمين الحزب مع علام دعم أمانة شئون المصريين بالخارج للمشاركة الايجابيه في انتخابات الشيوخ و النواب القادمة والدعاية والترويج للسياحة بجنوب سيناء في كل دول أوربا.

وقال علام انه لابد أن تتوسع جنوب سيناء في التنمية الزراعية عن طريق المستثمر الوطني وأن تطرح الأراضي الواقعة بين المدن للزراعة من أجل تشغيل الشباب وتوفير واحتياجات القطاع السياحي من أراضي جنوب سيناء و اقترح علام بتخصيص منطقة حرة بشرم الشيخ ومركز دعم لوجستي لدعم الاستثمار والتصدير خارج مصر لكل دول أوربا.

وخلال الحوار تبني حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء استكمال موافقات وجل معوقات وتحديات المنطقة الصناعية ابو زنيمة المشروع القومي الواعد لتصنيع رمل الزجاج الي اجود انواع الزجاج وكذلك محاجر الرخام والجرانيت علاوة على الارتقاء باستخراج المعادن من جبال جنوب سيناء.

وأكد علام على أنه لابد أن تكون في جنوب سيناء مجالات أخري للاستثمار تدعم مجال السياحة و تسانده في كل الظروف التي يشهدها العالم كله، مشيرا إلى أن جنوب سيناء محافظة واعدة في استثمار متنوع وفريد.

ومن جانبه أكد النائب غريب حسان أمين حزب الجبهة الوطنية ان حزب الجبهة الوطنية تدعم الأفكار والرؤى الجديدة في التى تدعم التنمية والاستقرار في الوطن.



ودعا رجل الأعمال أمين علام امين امانة شئون المصريين بالخارج بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء لإنشاء منطقة حرة ومركز لوجستي بشرم الشيخ لدعم الصادرات الزراعية.