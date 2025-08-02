قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنوب سيناء خلال 24 ساعة.. آلاف الحضور في حفل جنيفر لوبيز بشرم الشيخ.. وتفاصيل مقترح منطقة حرة

حفل جنيفر لوبيز
حفل جنيفر لوبيز
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الأحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية أبرز هذه الاحداث حفل الفنانة العالمية جنيفر لوبيز بشرم الشيخ الذي حضره آلاف السياح من مختلف الجنسيات.

ودعا رجل الأعمال أمين علام امين امانة شئون المصريين بالخارج بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء لإنشاء منطقة حرة ومركز لوجستي بشرم الشيخ لدعم الصادرات الزراعية.

واليكم تفاصيل الاخبار

عبرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن سعادتها الكبيرة بزيارتها لمصر، بعدما أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة شرم الشيخ مساء الأربعاء، ضمن محطاتها في جولتها العالمية، التي تمتد حتى 3 أغسطس الجاري.

وشاركت لوبيز جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورًا من أجواء رحلتها في شرم الشيخ، وعلقت عليها قائلة: “شعرت باللطف في مصر”، وهو التصريح الذي أثار تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها حول العالم، خاصة في العالم العربي، حيث لاقت الصور والحفل رواجا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وقدمت النجمة الأمريكية، عددًا من أشهر أغانيها خلال الحفل، وسط تفاعل كبير من الحضور، حيث تألقت بعدة إطلالات مبهرة، لفتت الأنظار أثناء وجودها في المدينة الساحلية. كما قدمت مجموعة من اللوحات الاستعراضية المبهجة التي تميزت بالحيوية والإبهار البصري.

وتُعد زيارة لوبيز لمصر واحدة من أبرز محطات جولتها العالمية، التي تشمل مجموعة واسعة من المدن والبلدان، من بينها أنطاليا وإسطنبول في تركيا، وفيجو ومدريد وبرشلونة في إسبانيا، وغاديز في نيجيريا، ونور سلطان في كازاخستان، وأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وغيرها.

اقترح رجل الأعمال ايمن علام  أمين يارب العالمين أمانة شئون المصريين بالخارج بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء رؤية جديدة لدعم تصدير الحاصلات الزراعية الطبيعية التى تتميز بها مزارع جنوب سيناء وخاصة بطور سيناء وراس سدر وسانت كاترين لثمار الفاكهة " المانجو - العنب -البلح المجدول - الزيتون -التين -المشمش -اللوز" بالإضافة بالاعشاب الطبية والعطرية بسانت كاترين من أجل دعم التوسع الزراعي بجنوب سيناء في كافة المناطق الواقعة بين المدن والتي يمكن أن تسهم في تعمير حقيقي بسيناء يساند الحركة السياحية التي تشهد نهضة حقيقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يهتم بتحقيق الاكتفاء الذاتي.

جاء ذلك خلال استقبال النائب غريب حسان أمين عام حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء لرجل الأعمال بلجيكا ودول  اوربا  ايمن علام أمين أمانة شئون المصريين بالخارج بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء وذلك في مقر الرئيسي  للحزب بالعاصمة طور سيناء. 
وفي حضور المستشار محمود سرور أمين التنظيم والشيخ إسماعيل الراوي مساعد امين الحزب والاعلامي أيمن أبوزيد أمين مساعد امين التنظيم و أمين الإعلام والسيدة جميلة سليمان أمينة المرأة.

وناقش أمين الحزب مع علام دعم أمانة شئون  المصريين بالخارج للمشاركة الايجابيه في انتخابات الشيوخ و النواب القادمة والدعاية والترويج للسياحة بجنوب سيناء في كل دول أوربا.

وقال علام انه لابد أن تتوسع جنوب سيناء في التنمية الزراعية عن طريق المستثمر الوطني وأن تطرح الأراضي الواقعة بين المدن للزراعة من أجل تشغيل الشباب وتوفير واحتياجات القطاع السياحي من أراضي جنوب سيناء و اقترح علام بتخصيص منطقة حرة بشرم الشيخ ومركز دعم لوجستي لدعم الاستثمار والتصدير خارج مصر لكل دول أوربا.

وخلال الحوار تبني حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء استكمال موافقات وجل معوقات وتحديات المنطقة الصناعية ابو زنيمة المشروع القومي الواعد لتصنيع رمل الزجاج الي اجود انواع الزجاج وكذلك محاجر الرخام والجرانيت علاوة على الارتقاء باستخراج المعادن من  جبال جنوب سيناء.

وأكد علام على أنه لابد أن تكون في جنوب سيناء مجالات أخري للاستثمار تدعم مجال السياحة و تسانده في كل الظروف التي يشهدها العالم كله، مشيرا إلى أن جنوب سيناء محافظة واعدة في استثمار متنوع وفريد.

ومن جانبه أكد النائب غريب حسان أمين حزب الجبهة الوطنية ان حزب الجبهة الوطنية تدعم الأفكار والرؤى الجديدة في التى تدعم التنمية والاستقرار في الوطن.
 

ودعا رجل الأعمال أمين علام امين امانة شئون المصريين بالخارج بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء لإنشاء منطقة حرة ومركز لوجستي بشرم الشيخ لدعم الصادرات الزراعية. 

 

جنوب سيناء شرم الشيخ جنيفر حفل ايمن علام المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

"لو جه أجلي محدش يصلي عليّ" هل تعد قطيعة رحم؟..أمين الفتوى يرد

تيك توك

أزهري: كل من يشارك في “تيك توك” بالنشر أو الدعم أو التفاعل مشارك في الإثم

الدعاء

6 دعوات رددهم لمن أراد التوبة والستر

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد