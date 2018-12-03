السترات الصفراء ترفض التفاوض مع الحكومة الفرنسية

أعلن ممثلو حركة السترات الصفراء رفضهم حضور اجتماع مع رئيس الحكومة إدوارد فيليب، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.



وكان من المقرر أن يجتمع ممثلو السترات الصفراء بمسئولين من الحكومة يوم الثلاثاء، إلا أن متحدثا باسم الحركة أعلن رفض الحوار مع الحكومة "لأسباب أمنية".



ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاجتماع طارئ في الإليزيه، اليوم الاثنين، بحضور رئيس الحكومة ووزير الداخلية على خلفية الأزمة التي فجرتها احتجاجات السترات الصفراء.



وكان ماكرون ألغى زيارة رسمية لصربيا بسبب الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.