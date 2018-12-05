ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السيول تقتحم مطار بنغازي وتوقف العمل بالمدينة لـ 48 ساعة.. صور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
حسام جابر
أعلنت السلطات الليبية في مدينة بنغازي منح عطلة رسمية بكافة الدوائر الحكومية نتيجة السيول الشديدة التي تسببت في تعليق الرحلات في مطار بنينا الدولي.

وبحسب "بوابة الوسط" الليبية، فإن الحكومة المؤقتة، أهابت بكافة المواطنين في بنغازي بأنه ونتيجة لهطول الغيث النافع بكميات كبيرة، تقرر منح عطلة رسمية بكافة الدوائر الحكومية ليومي الأربعاء والخميس".

وأعطى وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته الفورية لكافة وحدات مديرية أمن بنغازي والإدارات العامة بالانتقال نحو المناطق المتضررة من هطول كميات كبيرة للأمطار على بنغازي.

وأشار إبراهيم بوشناف إلى وجود «غرفة عمليات الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ لمساعدة المواطنين في حال علقوا بسبب الأمطار، مؤكداد استقبال الاتصالات عبر فرق الإنقاذ ورجال الأمن المتواجدين في تلك المناطق».

وفي نفس السياق، أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي تعليق الرحلات مؤقتا بسبب دخول المياه صالات الركاب وتعطيل العمل بها، دون اتخاذ كافة التدابير اللازمة.

كما انهار أحد الأودية المحيطة بالمطار الأمر الذي تسبب في انهمار السيول على المطار.
السيول تقتحم مطار بنغازي وتوقف العمل بالمدينة لـ 48 ساعة.. صور
السيول تقتحم مطار بنغازي وتوقف العمل بالمدينة لـ 48 ساعة.. صور
السيول تقتحم مطار بنغازي وتوقف العمل بالمدينة لـ 48 ساعة.. صور
السيول تقتحم مطار بنغازي وتوقف العمل بالمدينة لـ 48 ساعة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

حقوق عين شمس تعقد ندوة حول علاقة النظام القانوني الياباني والمصري.. اليوم

فيديو جراف| سالي عاطف: أرفض محاكمة رانيا يوسف.. وعودة وزير الإعلام ضرورة

نهال نبيل: صوتي أحبه الناس والشكل لم يفرق معي.. فيديو

شاهد.. سيول وأمطار غزيرة تغرق الإسكندرية

حكم عدم غسل المرأة شعرها بعد الجنابة

ضعي لبان الدكر المطحون على بشرتك 35 دقيقة ولاحظي ما سيحدث

المتحدث العسكري: معرض إيديكس يرتقي بمكانة مصر عالمياً.. فيديو

سامح شكري يعود إلى القاهرة قادماً من الكويت

السيول تقتحم مطار بنغازي وتوقف العمل بالمدينة لـ 48 ساعة.. صور

إعادة محاكمة بطرس غالي في إهدار المال العام.. اليوم

القومي للبحوث يقدم رؤية علمية حول سياسات التعليم ومستقبله

إسعاد يونس تطعم نجمة مسرح مصر كبدة ومخ على الهواء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

فيديو

فيديو جراف| سالي عاطف: أرفض محاكمة رانيا يوسف.. وعودة وزير الإعلام ضرورة
إسعاد يونس تطعم نجمة مسرح مصر كبدة ومخ على الهواء.. فيديو
المتحدث العسكري: معرض إيديكس يرتقي بمكانة مصر عالمياً.. فيديو
المتحدث العسكري: سنعلن تفصيلياً عن البروتوكولات مع الشركات المشاركة بـ إيديكس.. فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة كارثية عن كبدة الشوارع .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟