السيول تقتحم مطار بنغازي وتوقف العمل بالمدينة لـ 48 ساعة.. صور

أعلنت السلطات الليبية في مدينة بنغازي منح عطلة رسمية بكافة الدوائر الحكومية نتيجة السيول الشديدة التي تسببت في تعليق الرحلات في مطار بنينا الدولي.





وبحسب "بوابة الوسط" الليبية، فإن الحكومة المؤقتة، أهابت بكافة المواطنين في بنغازي بأنه ونتيجة لهطول الغيث النافع بكميات كبيرة، تقرر منح عطلة رسمية بكافة الدوائر الحكومية ليومي الأربعاء والخميس".





وأعطى وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته الفورية لكافة وحدات مديرية أمن بنغازي والإدارات العامة بالانتقال نحو المناطق المتضررة من هطول كميات كبيرة للأمطار على بنغازي.





وأشار إبراهيم بوشناف إلى وجود «غرفة عمليات الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ لمساعدة المواطنين في حال علقوا بسبب الأمطار، مؤكداد استقبال الاتصالات عبر فرق الإنقاذ ورجال الأمن المتواجدين في تلك المناطق».





وفي نفس السياق، أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي تعليق الرحلات مؤقتا بسبب دخول المياه صالات الركاب وتعطيل العمل بها، دون اتخاذ كافة التدابير اللازمة.



