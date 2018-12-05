خيرات سيناء تتفجر.. ملاحة سبيكة بالعريش تنتج مليون طن ملح طعام سنويا وتصدر لأوروبا وأفريقيا.. وإعادة التشغيل خلال الأسبوع الجاري

ملاحة سبيكة صرح صناعي على أرض سيناء لإنتاج ملح الطعام

افتتاح مصنع لتكرير وتعبئة الملح المكرر يضم 8 ماكينات متطورة

ارتفاع درجة نقاء الملح طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية

تمتلك محافظة شمال سيناء تميزا بيئيا وطبيعيا، إذ تتعرض شواطئها الممتدة على ساحل طوله حوالي ‏200‏ كم من بورفؤاد غربا حتى رفح شرقا لأشعة الشمس على مدى العام، فضلا عن التربة الجيدة البعيدة تماما عن مصادر التلوث بكل أنواعه الصناعي والزراعي والصحي، مما أعطاها المقومات الأساسية والمكونة للملاحات الشمسية، والتي تعتمد علي البحر في ترسيب الملح، حيث تتركز في نطاق بحيرة البردويل وهي مصدر مياه نظيف ومتجدد‏.وتعد المحافظة من أنقى البيئات العالمية وهذا ينعكس بدوره على الملح باعتبار أن الملح النقي نتاج بيئة نقية، لذا فإن عملية التطوير للملاحات لها أكثر من هدف، فهي استثمار للبيئة النقية وهي قيمة مضافة للاقتصاد المصري.وقال المهندس عمر الكاشف، مدير إدارة المحاجر بالمحافظة، إن أشهر الملاحات في مصر هي ملاحة سبيكة الموجودة غرب العريش والتابعة لشركة النصر للملاحات، والتي تنتج ملح الطعام الفاخر الذي يتم تصديره إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية من خلال مصانع ملح الطعام، حيث تم افتتاح أحدث مصنع لتكرير الملح بملاحة سبيكة والذي ينتج ملحا فائق النعومة، ملح مائدة متنوع الدرجات، وملح مطبخ وملحا طبيا عالي النقاء وتبلغ التكلفة الإجمالية للمصنع 50 مليون جنيه.كما تم إنشاء مركز تعبئة آلي جديد للملح المكرر (ملح الطعام) تضم 8 ماكينات تعبئة آلية بطاقة إنتاجية 1500 طن / شهر لضمان سلامة وجودة المنتج، ودعم مركز التعبئة الآلي بعدد 2 ماكينة تعبئة آلي تركي بطاقة إنتاجية 60 كيسا / دقيقة ومع هذه التوسعات والإنشاءات الجديدة يمكن تنوع الإنتاج وتصديره الي الأسواق الخارجية حسب المواصفات القياسية العالمية.كما تضم قائمة الملاحظات الموجودة بشمال سيناء، إلى جانب سبيكة ملاحة "سيناء سولت" "كريستال الإسماعيلية"، "سيناء الدولية"، "الروضة الكفراوى"، "الشركة المصرية لتكرير الملح"، "العجرة لتكرير الملح" و"ملاحة القطرات".وأضاف الكاشف أن هناك 10 خطوط إنتاج للملح تخضع جميعها لإجراء جميع التحاليل، كما أن الملح الخام المنتج يصلح لجميع الأغراض، ويبلغ متوسط إنتاج الملاحات نحو مليون طن سنويا من أجود أنواع الملح في العالم ويتم تصدير جزء كبير منه عن طريق ميناء العريش ودمياط والباقي يتم توزيعه محليًا.وأكد أن ملاحة سبيكة بالعريش بها ٧٥٠ عاملا، والطاقة الإنتاجية للملاحة تصل إلى ١.٢ مليون طن سنويا، كما أن ملاحات الشركة تغطى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أنها تصدر عن طريق ميناء العريش إلى دول فى أوروبا وسوريا ولبنان ودول البحر الأبيض المتوسط.وتقرر إعادة تشغيل الملاحة خلال الأسبوع الجاري على مراحل لإنتاج الملح بجميع أنواعه لتغذية الأسواق المحلية والخارجية بالملح المكرر، إذ قام وفد من الشركة برئاسة الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، بزيارة تفقدية للملاحة للتأكيد على تشغيلها.وأكد اللواء دكتور عبد الفضيل محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الملح المنتج من ملاحات سبيكة وباقي ملاحات شمال سيناء يتمتع بدرجة نقاوة عالية، حيث تمتلك المحافظة تميزا بيئيا وطبيعيا، إذ تتعرض شواطئها لسطوع الشمس على مدى العام، فضلا عن التربة الجيدة البعيدة تماما عن مصادر التلوث بكل أنواعه.وقال "شوشة" إن المحافظة وضعت شروطا لتطوير الملاحات عند تأجيرها للشركات والمصانع التي تستغلها‏،‏ من بينها عمل دراسات الجدوى بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية‏، والهيئة العامة للتصنيع بهدف إنتاج ملح طعام مطابق للمواصفات القياسية المصرية‏، وعمل التطوير اللازم للتوسعات في الصناعات المحتملة والتي تعتمد على إنتاج الملاحات.وأضاف أن عودة الملاحة للعمل ستعمل على إكساب أهالي المنطقة والأيدي العاملة الكثير من الخبرات في مجال إنتاج الملح والعمليات التحويلية التي تجرى عليه من خلال التصنيع والمساهمة فى توفير العملات الصعبة نتيجة تصدير الفائض من السوق المحلية، وإنتاج أنواع محسنة من ملح الطعام يتوافر بها شروط الصلاحية للاستخدام الآدمى باشتراطات صحية وفنية مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.، كما أن إعادة تشغيل الملاحة سيعمل على تغطية احتياجات الدولة من ملح الطعام بجميع أشكاله وأنواعه ومراعاة التطور المستقبلي للاحتياجات من هذه الخامة وزيادة القيمة المضافة على الملح المنتج، لتحقيق خطة التنمية بها من الصناعات الغذائية والكيماوية، وإنتاج منتج مطابق للمواصفات القياسية ليكون إحدى السمات المعبرة عن الصناعة على أرض شمال سيناء، علاوة على إنتاج ملح متعدد الأغراض وتعبئته في عبوات مناسبة.