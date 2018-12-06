قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن ونزيل بالسجون خلال شهر

وجه قطاع الخدمات الطبية بالوزارة العديد من القوافل الطبية خلال شهر نوفمبر 2018، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، وصيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان.



توجهت القوافل فى مديرية أمن أسيوط إلى سجن أسيوط العمومى وتم توقيع الكشف الطبى على 402 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم، وبمنطقة غرب المدينة التابعة لقسم شرطة أول أسيوط تم توقيع الكشف الطبى على 705 حالات من أهالى القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم.



وفى مديرية أمن المنيا تم توقيع الكشف الطبى على 725 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم، ومديرية أمن الدقهلية تم توقيع الكشف الطبى على 253 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم، وبقرية دميرة بدائرة مركز شرطة طلخا تم توقيع الكشف الطبى على 870 حالة من أهالى القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم.



وفى مديرية أمن الشرقية تم توقيع الكشف الطبى على 403 حالات، وصرف الأدوية اللازمة لهم، وبقرية بحر البقر بدائرة مركز شرطة الحسينية تم توقيع الكشف الطبى على 1880 حالة من أهالى القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم.



وفى مديرية أمن بنى سويف تم توقيع الكشف الطبى على 157 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم، وبقرية بياض العرب بدائرة مركز شرطة بنى سويف تم توقيع الكشف الطبى على 1050 حالة من أهالى القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم، وفى مديرية أمن الجيزة تم توقيع الكشف الطبى على 770 حالة من أهالى مركز شرطة الصف وصرف الأدوية اللازمة لهم.



كما استقبلت مستشفيات الشرطة بـ"مدينة نصر، العجوزة ، الإسكندرية" بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية عدد من المواطنين وتم توقيع الكشف الطبى على 723)حالة متنوعة، وصرف الأدوية اللازمة لهم، من خلال استقبالهم بالعيادات الخارجية بالمستشفيات.



كما قامت حملة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بتوقيع الكشف الطبى على 2637 سيدة، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك بمستشفيات الشرطة.



وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة فى تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، وتوفير الرعاية الصحية للمحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة والسجون.



وذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية واستمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" من خلال تفعيل العديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتوجيه العديد من القوافل الطبية للمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين، لاسيما بالمناطق النائية والعديد من القرى والنجوع، وكذا توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية بمختلف مديريات الأمن.