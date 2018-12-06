مقرر القومي للسكان: نستهدف الوصول إلى 2.4 طفل لكل سيدة كمعدل إنجاب كلي

شارك الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، أمس، في مؤتمر " القضية السكانية في مصر: الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية ومقترحات التعامل ".



عقد المؤتمر في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، والدكتور مجدي خالد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان السابق ، والدكتور ماجد عثمان أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، والدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب.



واستعرض مقرر القومي للسكان الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ، ومحاورها الخمسة وهي محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، ومحور الشباب وصحة المراهقين ، ومحور التعليم ، ومحور الإعلام والتواصل الإجتماعي ، ومحور تمكين المرأة.



وأوضح أن رؤية الاستراتيجية تعتمد على إيجاد مجتمع أكثر تجانسًا يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية ، لتلبية تطلعات أفراده والارتقاء بخصائصه.



وقال إن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015- 2030 تستهدف الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.4 طفل لكل سيدة، والوصول بمعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 71.6% ، والوصول بنسبة استخدام الوسائل الفعالة إلى 85%.