محافظ القاهرة:لن نسمح نهائيًا بتواجد أي بائع جائل بميدان رمسيس

طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التى شهدها ميدان رمسيس مع استمرار أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء وصيانة دورية لأعمدة الإنارة والأرصفة وطلاء البردورات وأجسام الكبارى مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات والتصدى لوجود الباعة الجائلين بمداخل ومخارج الميدان لعدم عرقلة الحركة المرورية داخلة.



كما أصدر المحافظ تعليماته لرجال المرور والمرافق بتطبيق القانون بكل حزم بالمناطق التي تقرر عدم الانتظار بها نهائيًا على الجميع بدون استثناءات.



وطالب المحافظ السيطرة على مواقف السرفيس العشوائية بمحيط الميدان ، مع عدم السماح نهائيًا بتواجد أي بائع جائل وضبطه وتحرير المحاضر اللازمة ضده وإحالته للنيابة العامة.