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رياضة

عصام عبد الفتاح: الأندية الكبيرة تصدر المشاكل للحكام والأزمات مفتعلة ..فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:41 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا توجد أزمة في مجال التحكيم فالأزمة في الآخرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التحكيم يسير بشكل ممتاز وهناك من يصدروا مشاكل التحكيم، وهم الأندية الكبيرة.

وأشار رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن الاستعانة مع الحكام الأجانب يتم تبادل الخبرات مع الحكام من تونس والجزائر والمغرب من خلال تبادل الحكام، مؤكدا أنه في حالة وجود أخطاء في التحكيم يتم الاعتراف بذلك 

وكشف عصام عبد الفتاح أن 11 حكما قاموا بالتحكيم لنادي الزمالك وتم تكرار حكم في مباراتين فقط، وبخصوص الأهلي حكم في مبارياته 7 حكام في مبارياته حتى الآن.
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