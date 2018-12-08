اكتشف أضرار سكر الحمل على الجنين وعلاجه

كشفت الدكتورة هند محمد سلمي "استشارى نساء والتوليد"، عن أضرار سكر الحمل على الجنين، وقالت أنه يؤدي إلى مشاكل خطيرة للطفل الوليد مثل زيادة معدلات الوفاة للجنين داخل الرحم أو وفاة الطفل بعد الولادة، كما قد تحدث عيوب خلقية للجنين .





وأضافت "سلمى" أنه غالبا ما يكون أكبر في الحجم من المعدل الطبيعي، وذا رأسا دائريا ووجهه أحمر اللون، وقد يولد الطفل بتضخم بالقلب والطحال والكبد، وقد تحدث له زرقة وتورم بالجسم، وتشنجات لنقص الكالسيوم بالدم، وقد يولد بتشوهات خلقية وقد يصاب الطفل بعد الولادة بنقص سكر الدم والكالسيوم وحدوث الصفراء.



