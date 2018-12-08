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فن

في عيد ميلادها.. مي كساب تكشف فرق العمر بينها وبين أوكا.. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:33 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تحتفل اليوم المطربة مى كساب بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات على الساحة الفنية، نظرًا لتنوعها فى تقديم الأعمال الدرامية إذ تجمع بين القدرة على تجسيد الأدوار الكوميدية والتراجيدية. 

وتزوجت مى كساب منذ عدة سنوات من المطرب الشعبى محمد صلاح الشهير بـ" أوكا"، وأثارت الزيجة الجدل بسبب فرق العمر بينهما. 

وحلت " كساب " ضيفة على إحدى البرامج الحوارية لتكشف عن أن الفارق العمرى بينها وبين زوجها هو 9 سنوات، مؤكدة أنه لا يوجد مشاكل بينهم بسبب هذا الأمر.

وأضافت مازحة أن الأزمة الوحيدة بينهم هو حب زوجها الشديد لمشاهدة الأفلام الكارتونية، على عكسها تمامًا .
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