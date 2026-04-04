الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
متى يصل سعر كيلو الطماطم لـ 10 جنيهات بالأسواق؟.. الفلاحين تجيب

أسعار الطماطم

شيماء مجدي

 بدأت أسعار الطماطم في التراجع بعد موجة ارتفاعات أثقلت كاهل المستهلكين، حيث تتراوح أسعار الطماطم حاليا من 25 لـ 35 جنيها بعدما وصلت لـ 50 و 60 جنيها ، مع توقعات بمزيد من الانخفاضات الفترة المقبلة .
 

انخفاض أسعار الخضروات 


وتشهد أسواق الخضروات في مصر حالة من التفاؤل الحذر، مدفوعة بتوقعات بانخفاضات كبيرة في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب دخول العروات الجديدة إلى الأسواق واستقرار الأحوال الجوية.

 ويؤكد خبراء القطاع الزراعي أن السوق المصرية تمتلك وفرة واضحة في المعروض من مختلف السلع، ما ينعكس تدريجيًا على تراجع الأسعار بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.

انخفاض أسعار الطماطم

 

وفي هذا السياق، أوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم مرشحة لانخفاضات ملحوظة خلال الفترة القادمة، متوقعًا أن يصل سعر الكيلو إلى نحو 10 جنيهات بحلول منتصف مايو 2026، مع زيادة الإنتاج وطرح كميات جديدة في الأسواق. وأشار إلى أن هذه التراجعات المرتقبة تأتي نتيجة طبيعية لدخول العروات الزراعية الجديدة، التي تسهم في تعزيز المعروض وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وكانت أسعار الطماطم قد بدأت بالفعل في التراجع خلال الأيام الحالية، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و35 جنيهًا، مقارنة بمستويات تراوحت بين 40 و50 جنيهًا في الفترة الماضية. ويرجع هذا الانخفاض التدريجي إلى تحسن نسبي في الظروف المناخية، بعد فترة من التقلبات الجوية التي أثرت سلبًا على حجم الإنتاج المعروض في الأسواق.

لماذا ارتفعت أسعار الطماطم؟

ونفى نقيب الفلاحين وجود أي علاقة بين ارتفاع الأسعار السابق والتوترات أو الأحداث الإقليمية، مؤكدًا أن انخفاض إنتاج الطماطم خلال هذه الفترة من كل عام يُعد أمرًا موسميًا ومتكررًا، نتيجة الفجوة بين العروات الزراعية. وأضاف أن هذه الظاهرة تحدث سنويًا، ولا ترتبط بعوامل خارجية كما يُشاع أحيانًا.

وفيما يتعلق بحالة السوق بشكل عام، شدد أبو صدام على أن مصر لا تعاني من نقص في الخضروات أو الفاكهة، بل على العكس، هناك وفرة كبيرة تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي، إلى جانب وجود فائض يتم توجيهه للتصدير. 

وأوضح “نقيب الفلاحين”  أن استقرار الطقس خلال الفترة المقبلة سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسن جودة المحاصيل، ما يدعم مزيدًا من التراجع في الأسعار.

تصدير الطماطم

كما لفت إلى أن مصر تصدر يوميًا أكثر من 10 آلاف طن من الخضروات إلى الأسواق الخارجية، دون الحاجة إلى استيراد أي كميات من الخارج، وهو ما يعكس قوة القطاع الزراعي وقدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي بل وتجاوز ذلك إلى التصدير.

وتُعد الطماطم من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، حيث لا تخلو منها أي مائدة، إذ تتجاوز المساحات المزروعة بها نحو 367 ألف فدان على مستوى الجمهورية، بإجمالي إنتاج سنوي يصل إلى قرابة 6.7 مليون طن، ما يجعلها واحدة من أكثر المحاصيل إنتاجًا واستهلاكًا في السوق المحلية.

