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أخبار العالم

تفاصيل جديدة في قضية اعتقال ابنة مؤسس هواوي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشفت وثائق قضائية، مساء أمس الجمعة أن محكمة في نيويورك أصدرت مذكرة اعتقال بحق المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا منج وان تشو في 22 أغسطس، الماضي.

وقالت الوثائق التي نشرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية مقتطفات منها إن المحكمة طالبت باحتجازها للمثول أمام المحكمة لمواجهة اتهامات في الولايات المتحدة.

كما أضافت الوثائق أن السلطات الأمريكية علمت في 29 نوفمبر أن منج ستتوقف في فانكوفر وهي في طريقها لدولة أخرى يعتقد أنها المكسيك.

وتواجه هواوي، التي يقدر عدد موظفيها في كندا بنحو ألف شخص، تدقيقًا شديدًا في العديد من البلدان الغربية بشأن صلتها بالحكومة الصينية، ويرجع ذلك إلى مخاوف من أن تكون بكين تستغلها في التجسس.

وألقت الشرطة الكندية القبض على منج وان تشو ، المديرة المالية للشركة وابنة مؤسسها في الأول من ديسمبر بناء على طلب من الولايات المتحدة.
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