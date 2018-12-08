ليفربول محمد صلاح يواجه بورنموث وينتظر هدية من لندن بالدوري الإنجليزي .. اليوم

يسعى نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح لتجاوز عقبة بورنموث في المباراة التي تجمعهما في الثانية والنصف ظهر اليوم بملعب "فيتنس فيرست"، فى إطار مباريات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".



ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز الخامس على التوالي من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي التي تنطلق في السابعة والنصف مساء بملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزي لندن.



ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 23 نقطة.



ويعتزم يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إعادة الثنائي محمد صلاح وفيرمينو للتشكيلة الأساسية، بعدما شارك الثنائي بديلًا في مباراة بيرنلي التي إنتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الجولة الـ 15.



ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود الثنائي ساديو ماني والكرواتي ديان لوفرين، كما سيفتقد لخدمات لاعبه جو جوميز لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة بكسر في الساق الأيسر، ما سيجعل أرنولد يحجز مكانه في التشكيل الأساسي بمركز الظهير الأيمن.



ويسعى ليفربول لحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم، للحصول على دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة نابولي الإيطالي المصيرية الثلاثاء المقبل بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



في المقابل، يفتقد بورنموث في مباراة ليفربول اليوم لجهود لاعبه لويس كوك الذى يعاني من إصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب نحو 9 أشهر وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في فوز فريقه 2-1 على هدرسفيلد تاون بالجولة الماضية.



وتعد هذه المواجهة الثالثة للنجم المصري محمد صلاح أمام بورنموث بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما سبق وأن خاض مباراتين قبل مباراة اليوم، وسجل محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول على بورنموث برباعية نظيفة، الموسم الماضى بملعب المنافس علمًا بأن اللاعب المصري شارك في هذه المباراة لمدة 71 دقيقة.



كما سجل في مباراة "أنفيلد"، بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي، في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، وشارك لمدة 90 دقيقة