طريقة عمل المهروك المقلي اللذيذ في المنزل

تعتبر البطاطس من أكثر المأكولات التي يمكن تشكيلها بأشكال مختلفة، لذا قدمت الشيف نونا على صفحتها الرسمية على فيس بوك بتقديم طريقة تحضير المهروك المقلي اللذيذ، ذلك بابسط المكونات، وبأقل التكاليف، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



مقادير المهروك المقلي:



كيلو ونصف بطاطس مسلوقة

نصف كيلو لحمة مفرومة

كوب جبنة شيدر

كوب جبنة موتزاريلا

بقسماط ناعم مبهر

6 بيض

ملح

فلفل أسود

زيت



طريقة تحضير المهروك المقلي:



1- نسلق البطاس و نقوم بهرسه جيدا، ونضع عليها فلفل أسود ويمكن وضع كمون عليها، ونضع عليها عصاج اللحمة المفرومة ( يمكن استبداله بعصاج فراخ ).



2- ثم نضع عليهم الجبنة الشيدر والجبنة الموتزاريلا، ونخلط كل المكونات مع بعضها، ثم نبل اليد بالزيت ونشكلها كرات ( ويفضل تركها فترة قبل التغليف والقلي ).



3- ثم نضع الكرات فى البيض المخفوق برشة ملح ورشة فلفل أسود ثم نخرجها نضعها فى البقسماط الناعم المبهر بالتوابل حسب الرغبة.



4- ثم نخرجها نضعها فى زيت غزير ساخن ولا نحركها ولا نقلبها حتى تأخذ اللون الذهبي، ونخرجها على مناديل مطبخ حتى تتصفى .من الزيت ثم نضعها فى طبق التقديم على بقدونس مفروم.