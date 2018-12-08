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أخبار البلد

مصادر: استعدادات مكثفة لتشغيل مطار سفنكس الدولي رسميا.. يناير المقبل

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:25 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن هناك استعدادات مكثفة تجرى خلال الفترة الحالية على مستوى قطاعات الوزارة لبدء تشغيل مطار سفنكس الدولي رسميا، في يناير المقبل، لاستيعاب الحركة السياحية بمنطقة الأهرامات بالجيزة، بالتزامن مع مطلع العام الجديد.

وقالت المصادر، إن لجنة من شركة مصر للطيران، تفقدت المطار للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الركاب بصالتي السفر والوصول، تمهيدا لبدء تسيير رحلات داخلية هناك، فضلا عن الزيارات التفقدية التي تجريها الشركات التابعة للوزارة لإنهاء الاستعدادات.

وأوضحت أن تشغيل الرحلات الداخلية في المطار سيمهد الطريق أمام شركات الشارتر الدولية لاستخدام المطار واستقبال الرحلات المختلفة من دول العالم لزيارة معالم منطقة الأهرام الأثرية.

جدير بالذكر، أن الفريق يونس المصري وزير الطيران، افتتح مطار سفنكس الدولي، تجريبيا منتصف أكتوبر الماضي، وتم استقبال أول رحلة على أرض المطار من الشركة الوطنية مصر للطيران.
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