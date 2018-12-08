يوسف الشريف بعد فوز ليفربول: شنو هذا يا صلاح

شنو هذااا يا صلاح 🔥🔥🔥🔥🔥🔥@MoSalah — Youssef el sherif (@ElSherif) December 8, 2018

أشاد الفنان يوسف الشريف، بالفرعون محمد صلاح بعد أن حقق فريق ليفربول الفوز برباعية دون رد أمام نظيره بورنموث، وأحزر صلاح هاتريك في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيتنس فيرست"، ضمن الجولة الـ16 بالدوري الإنجليزي الممتاز.وكتب الشريف على صفحته عبر موقع "تويتر": ‏شنو هذااا يا صلاح.تصدر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول، قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيل هاتريك أمام بورنموث برصيد 10 أهداف، مع لاعب أرسنال أوباميانج.