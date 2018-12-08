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السيسي لشباب أفريقيا: أنتم الأمل وأوصيكم بالعمل الدءوب والإبداع.. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:44 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه إلى شباب أفريقيا، قائلا:" كونوا على ثقة بأننا نؤمن بكم وبأحلامكم، وأقول لكم أمامكم تحديات كبيرة تحتاج إلى الاجتهاد والمثابرة والإبداع، وأثق أنكم أهلا لتلك التحديات ،وقادرون على التغلب عليها وتحقيق آمال القارة".

وأضاف " السيسي" خلال كلمته في جلسة شباب رواد الأعمال في منتدى افريقيا 2018، قائلا: "انتم املنا ومستقبلنا، أوصيكم بالعمل الدءوب والإبداع والابتكار والتفكير خارج الأطر التقليدية والتحلي بالثقة في النفس".

وتابع:" أوصي شباب أفريقيا بضرورة التحلي بالعزيمة التي لا تلين لتحويل الأفكار إلى واقع يحقق مستقبلا زاهرا وحياة كريمة و مكانا لائقا بين الشعوب والأمم ".

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