السيسي لشباب أفريقيا: أنتم الأمل وأوصيكم بالعمل الدءوب والإبداع.. فيديو



وأضاف " السيسي" خلال كلمته في جلسة شباب رواد الأعمال في منتدى افريقيا 2018، قائلا: "انتم املنا ومستقبلنا، أوصيكم بالعمل الدءوب والإبداع والابتكار والتفكير خارج الأطر التقليدية والتحلي بالثقة في النفس".



وتابع:" أوصي شباب أفريقيا بضرورة التحلي بالعزيمة التي لا تلين لتحويل الأفكار إلى واقع يحقق مستقبلا زاهرا وحياة كريمة و مكانا لائقا بين الشعوب والأمم ".





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه إلى شباب أفريقيا، قائلا:" كونوا على ثقة بأننا نؤمن بكم وبأحلامكم، وأقول لكم أمامكم تحديات كبيرة تحتاج إلى الاجتهاد والمثابرة والإبداع، وأثق أنكم أهلا لتلك التحديات ،وقادرون على التغلب عليها وتحقيق آمال القارة".