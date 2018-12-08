موسى: السترات الصفراء ستتحكم في الانتخابات الفرنسية المقبلة..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن السترات الصفراء ستتحكم في الانتخابات الفرنسية المقبلة، مضيفا:" أي إنتخابات فرنسية قادمة ستكون السترات الصفراء الرقم الأهم فيها".



وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" على الرغم من مطالبات البعض من عدم النزول في مظاهرات ولكن الجميع نزل في مظاهرات استجابة لدعوة أصحاب السترات الصفراء".



وتابع:" الطبقة الفقيرة والمتوسطة تابعة لأصحاب السترات الصفراء ومؤيدين لتلك الحركة، ولكن الطبقة الغنية هي الوحيدة المستفيدة من قرارات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.



