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موسى: السترات الصفراء ستتحكم في الانتخابات الفرنسية المقبلة..فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:24 م
أحداث العنف في فرنسا
أحداث العنف في فرنسا
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن السترات الصفراء ستتحكم في الانتخابات الفرنسية المقبلة، مضيفا:" أي إنتخابات فرنسية قادمة ستكون السترات الصفراء الرقم الأهم فيها".

وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" على الرغم من مطالبات البعض من عدم النزول في مظاهرات ولكن الجميع نزل في مظاهرات استجابة لدعوة أصحاب السترات الصفراء".

وتابع:" الطبقة الفقيرة والمتوسطة تابعة لأصحاب السترات الصفراء ومؤيدين لتلك الحركة، ولكن الطبقة الغنية هي الوحيدة المستفيدة من قرارات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

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