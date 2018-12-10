اليوم .. محاكمة المتهم باقتحام كنيسة عين شمس

تنظر محكمة جنح عين شمس، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم بمحاول اقتحام كنيسة حاملا سيخ حديد وأصاب شخصين بإصابات طفيفة.



وطالب دفاع المتهم خلال الجلسة السابقة بعرضه على الطب النفسى كونه غير مسئول عن أفعاله بسبب إصابته بمرض نفسى عقب وفاة والده.



وقال المتهم، إنه شاهد المهدى المنتظر داخل إلى الكنيسة، فحاول الدخول وراءه للبحث عنه، مؤكدا أنه نفذ ذلك من نفسه ولم يتلق تعليمات من أى جهات أو منظمات، وكشفت التحقيقات أن المتهم لا ينتمي إلى فصيل إرهابى.



وتلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالى بمحاولة أحد الأشخاص، ويدعى "إسلام. ف" اقتحام كنيسة، وفي يده سيخ حديد، وأصاب شخصين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، وتم اقتياد المتهم إلى القسم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.