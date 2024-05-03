وزير الخارجية الأردني يحذر من التبعات الكارثية لاستمرار الهجوم على غزة

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، من "التبعات الكارثية" لاستمرار الهجوم على غزة واقتحام رفح الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي اليوم الجمعة في أمستردام، وزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت، والتي بحث معها جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، ومنع هجوم إسرائيلي على رفح، وإدخال مساعدات كافية وفورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للحؤول دون توسع الحرب إقليمياً.

وشدد الصفدي على ضرورة تكاتف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل للصراع على أساس حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار.