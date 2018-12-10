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ديني

انتبه.. آية قرآنية تكشف حال رسول الله في أصعب الأوقات

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:39 م
القرآن الكريم
القرآن الكريم
أمل فوزي
قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي: ليكن لنا في رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنة في كل حال، خاصة في أصعب أوقات الشدة والبلاء والكرب.

وأوضح «الجفري» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه في أصعب الأوقات وأحلك الظروف، وتحت وطأة حصار الأحزاب؛ بَشَّرَ –صلى الله عليه وسلم- أصحابَه بفتح الشام واليمن، فتجلّى من حاله الشريف معنى قوله تعالى: « فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إنَّ معَ العُسرِ يُسرا (6)» من سورة الشرح.

وأضاف : كذلك نجد المؤمن راسخ اليقين بالله سبحانه وتعالى في أوقات الأزمات، ولسان حاله يردد: «اشتدّي أزمةُ تنفرجي.. قد آذَنَ لَيلُكِ بالبَلَجِ».
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