انتبه.. آية قرآنية تكشف حال رسول الله في أصعب الأوقات

قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي: ليكن لنا في رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنة في كل حال، خاصة في أصعب أوقات الشدة والبلاء والكرب.



وأوضح «الجفري» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه في أصعب الأوقات وأحلك الظروف، وتحت وطأة حصار الأحزاب؛ بَشَّرَ –صلى الله عليه وسلم- أصحابَه بفتح الشام واليمن، فتجلّى من حاله الشريف معنى قوله تعالى: « فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إنَّ معَ العُسرِ يُسرا (6)» من سورة الشرح.



وأضاف : كذلك نجد المؤمن راسخ اليقين بالله سبحانه وتعالى في أوقات الأزمات، ولسان حاله يردد: «اشتدّي أزمةُ تنفرجي.. قد آذَنَ لَيلُكِ بالبَلَجِ».

