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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لسه بيحبوا بعض .. صور رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز والعوضي

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز والعوضي

تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز مؤشر البحث جوجل وصفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام وذلك بعد عرض حلقاتها مع الإعلامية إسعاد يونس.

وتحدثت ياسمين عبد العزيز عن حالة الحب التي جمعتها مع الفنان احمد العوضي، وعن قصة الإنفصال وألم الفراق.

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ودخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز في نوبة بكاء شديدة حينما ذكر تفاصيل انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، قائلة «انا بعشقة وهو عارف اني بحبه وانا عارفه أنه بيحبني ».

وتداول رواد السوشيال ميديا صور جمعت بين الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز «ارجعوا لبعض بقى وجعتوا قلوبنا».

ياسمين عبد العزيز والعوضي
ياسمين عبد العزيز والعوضي
ياسمين عبد العزيز والعوضي
ياسمين عبد العزيز والعوضي
ياسمين عبد العزيز والعوضي
ياسمين عبد العزيز والعوضي
ياسمين عبد العزيز والعوضي
ياسمين عبد العزيز والعوضي
ياسمين عبد العزيز والعوضي
ياسمين عبد العزيز والعوضي
ياسمين عبد العزيز والعوضي
ياسمين عبد العزيز والعوضي
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