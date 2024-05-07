عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تنشر آليات عسكرية وطائرات تنفذ أحزمة نارية عنيفة بمحيط معبر رفح بغزة

اسرائيل تنفذ قصف
اسرائيل تنفذ قصف وغارات قرب معبر رفح

أفاد موقع العربية في نبأ عاجل منذ قليل بأن مدينة رفح بقطاع غزة تشهد إطلاق نار كثيف واشتباكات عنيفة الليلة

وأضاف موقع العربية عبر منصاته على موقع X بأن طائرات إسرائيلية تنفذ أحزمة نارية عنيفة على محيط معبر رفح بقطاع غزة، كما تنتشر آليات إسرائيلية قرب محيط معبر رفح وتستهدف بعض المباني التابعة له.

وشملت أهداف الغارات الجوية الإسرائيلية "حي التنور" شرق رفح بقطاع غزة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد محيط معبري رفح وكرم أبو سالم بقطاع غزة قصفا مدفعيا عنيفا فيما تقترب المركبات العسكرية التابعة للاحتلال بشكل أوسع من المعابر بغزة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن إسرائيل مجبرة على بدء عملية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بسبب رفض ممثلي حركة "حماس" مقترحات صفقة إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

مستوى بحيرة فيكتوريا يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. وخبير يكشف علاقته بسد النهضة

الزمالك صبره نفد.. تعليق ناري لـ عمرو الدرديري على بيان الأبيض

بشأن أفشة.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

موضوعات متعلقة

إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم واعتقال آخرين

سقوط قتلى ومصابين إثر غارة إسرائيلية استهدفت حي تل السلطان غرب رفح

نتنياهو: مطالب حماس بعيدة عن مطالب تل أبيب

حماس: لن نتراجع عن مطالبنا وفي مقدمتها وقف إطلاق النار والانسحاب الشامل

توافق بالاتحاد الأوروبي لاستخدام 90% من أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا عسكريا

الجارديان: الحراك الطلابي في بريطانيا على خطى جامعات أمريكا

بلينكن يحذر نتنياهو: واشنطن ترفض أي عملية عسكرية كبيرة برفح

جالانت يهدد حماس: أمامكم خياران فقط إما الهدنة أو اجتياح رفح

ترشيحاتنا

هيئة المعابر في غزة: الجيش الإسرائيلي اقتحم معبر رفح

إسرائيل: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار بعيد عن متطلباتنا الضرورية

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي في رفح إلى 8 شهداء

CNN: القوات الإسرائيلية ستسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

شعرت بالقلق.. ندى مرجان لاعبة طائرة الزمالك بعد الفوز بالبطولة الأفريقية

5 شهداء.. قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر.. شيري عادل تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

لماذا استبعد كولر بيرسي تاو وعلي معلول من مواجهة الاتحاد؟

لسه بيحبوا بعض .. صور رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز والعوضي

هاف ستوماك .. زوجة ميسي تبرز رشاقتها بإطلالة جذابة

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ