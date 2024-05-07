إسرائيل تنشر آليات عسكرية وطائرات تنفذ أحزمة نارية عنيفة بمحيط معبر رفح بغزة

أفاد موقع العربية في نبأ عاجل منذ قليل بأن مدينة رفح بقطاع غزة تشهد إطلاق نار كثيف واشتباكات عنيفة الليلة

وأضاف موقع العربية عبر منصاته على موقع X بأن طائرات إسرائيلية تنفذ أحزمة نارية عنيفة على محيط معبر رفح بقطاع غزة، كما تنتشر آليات إسرائيلية قرب محيط معبر رفح وتستهدف بعض المباني التابعة له.

وشملت أهداف الغارات الجوية الإسرائيلية "حي التنور" شرق رفح بقطاع غزة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد محيط معبري رفح وكرم أبو سالم بقطاع غزة قصفا مدفعيا عنيفا فيما تقترب المركبات العسكرية التابعة للاحتلال بشكل أوسع من المعابر بغزة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن إسرائيل مجبرة على بدء عملية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بسبب رفض ممثلي حركة "حماس" مقترحات صفقة إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".