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برلمان

عبد المولى: السياسة ليست بالأعداد ولكن بإيمان أعضائها بالأفكار والمبادئ

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:42 ص
معتز الخصوصى
قال المستشار محمد عبد المولي، النائب الأول لرئيس حزب المحافظين، إن الحزب هو رائد في التعريف الحقيقي للأحزاب الأقلية، مضيفا أن السياسة ليست بالأعداد ولكن بإيمان أعضائها بالأفكار والمبادئ.

وأضاف عبد المولي، خلال كلمته بلقاء الحزب مع أمانة الدقهلية، أن الجانب الخدمي شئ مهم وعظيم للأحزاب ولكن الجانب الحقيقي للأحزاب هو خلق الوعي لدي الشعب بحقوقه وواجباته نحو الوطن، مشيرا إلي أنه منذ ثورة 25 يناير أصبح المواطن المصري شريك حقيقي في صنع القرار، على عكس الوضع قديما في العصور السابقة.

وأشار إلي أن الأفكار والحفاظ عليها والمعارضة المستنيرة وتقديم الحلول هي التي تحافظ على الوطن وتماسكه.
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