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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لو عايز ترندات سهلة.. إعلامي يكشف مفاجأة لمجدي أفشة في مباراة الاتحاد

صدى البلد

كشف  إبراهيم عبد الجواد  مفاجأة بشأن لقطة أفشة في مباراة الاتحاد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و قال  إبراهيم عبد الجواد:  أفشة ظهر في لقطة من مباراة الاتحاد وهو يوحي للجمهور بتعمد تصويرة وهو بيظهر علية علامات الحزن ليكسب تعاطف جمهور الاهلي ، ولكن مش حقيقي ولو  عايز يعمل تريندات سهلة بس عمره مابيعمل كده".

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

بهذا الفوز الكبير ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 في المركز السابع بدلاً من العاشر من 14 مباراة ، فيما توقف رصيد الإتحاد عند 32 نقطة من 21 مباراة ويبقي في المركز الخامس.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة في خضم منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الممتاز".
 

مجدي أفشة اللاعب محمد مجدي أفشة تصريحات افشة الاهلي و الاتحاد

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