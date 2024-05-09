محمد صلاح في معسكر المنتخب أم لا؟.. وزير الرياضة يحسم الجدل.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، إن قرار عودة الجماهير للملاعب جاء بعد تقدير ودراسة موقف الجهات التنفيذية، مقدمًا الشكر لوزير الداخلية وجميع الجهات المعنية المختصة.

وأوضح وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه منذ عام 2019 كان هناك جهد كبير جدًا بتنظيم حضور الجمهور المباريات خلال تطوير الاستادات، وقمنا فى قانون الرياضة الجديد بإقرار بعض العقوبات على المتجاوزين تصل إلى الغرامة والحبس .

وتابع: «مباريات المنتخب القادمة ستكون بالجماهير كاملة العدد، ونأمل بألا يكون هناك خروج عن النص في المباريات أثناء الهتافات الجماهيرية».

وأكمل صبحي: «نمتلك استادات على مستوى عالي ونعمل على تطويرها وصيانتها بشكل مستمر، ونعمل على إتاحة الفرصة للأسرة لتشجيع الفرق الرياضية والمنتخب.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الأندية تتأثر سلبيًا من الناحية الاقتصادية بسبب غياب الحضور الجماهيري، وتتأثر سلبًا أيضاً على الصعيد الفني، خاصة الأندية الجماهيرية التي تعودت على المساندة الجماهيرية للاعبيها باستمرار.

وبسؤاله عن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي؛ قال الدكتور أشرف صبحي، إن هناك تواصل مستمر مع اللاعب محمد صلاح، وجميع المحترفين بالخارج، فمحمد صلاح لاعب محترف وقيمة كبيرة وسيكون متواجد في المعسكر المقبل إن شاء الله.

وعن دعم الدولة للاتحادات الرياضية، أردف صبحي، أن منظومة التطوير مستمرة بشأن الاستعداد لأولمبياد باريس، وتم دعم الاتحادات بـ 512 مليون جنيه استعداداً لهذه الأولمبياد، وتوجد لدينا خطة عمل وبرنامج منذ 2018 بشأن استراتيجية بناء الانسان، حيث أنه حتى الآن وصل عدد اللاعبين المتأهلين نحو 139 لاعبًا.